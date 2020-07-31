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При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Крыму погибли восемь человек

Еще семь человек пострадали. Микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовик. Предположительно, водитель уснул за рулем

В результате аварии на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.  

Среди погибших нет детей, пишет агентство.

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. По предварительным данным, его водитель уснул за рулем. Как сообщил источник «Интерфакса», он не соблюдал режим сна и отдыха и мог уснуть за рулем. Признаков того, что он мог быть пьян, не обнаружено.

По данным источника агентства, микроавтобус Mercedes Sprinter был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. «Водитель занимался частным извозом», — сообщил собеседник издания.

Пассажирка автобуса погибла в аварии с грузовой «Газелью» в Москве
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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, грузовик стоял на обочине, когда в него врезался микроавтобус.

Из-за аварии движение по трассе не нарушено, пишет ТАСС со ссылкой на главу Белогорского района Крыма Галину Перелович.

О необходимости снижения смертности в ДТП говорил президент Владимир Путин, эта цель вошла в его майский указ. Так, глава государства поручил довести этот показатель до четырех человек на 100 тыс. населения, то есть снизить в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Сейчас эта цель прописана в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ее необходимо достигнуть к 2024 году.

В июле стало известно о том, что МВД предлагают ослабить норматив до 8,4 смерти на 100 тыс. населения. В 2019 году на дорогах погибали в среднем 11,6 человека на 100 тыс.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ДТП, Крым, Белогорск
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