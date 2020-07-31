При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Крыму погибли восемь человек

Еще семь человек пострадали. Микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовик. Предположительно, водитель уснул за рулем

В результате аварии на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.

Среди погибших нет детей, пишет агентство.

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. По предварительным данным, его водитель уснул за рулем. Как сообщил источник «Интерфакса», он не соблюдал режим сна и отдыха и мог уснуть за рулем. Признаков того, что он мог быть пьян, не обнаружено.

По данным источника агентства, микроавтобус Mercedes Sprinter был зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. «Водитель занимался частным извозом», — сообщил собеседник издания.