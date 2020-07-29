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Пассажирка автобуса погибла в аварии с грузовой «Газелью» в Москве

Авария произошла на юго-востоке столицы. Водитель «Газели» проехал на красный свет и допустил столкновение с автобусом. В полиции подозревают, что он был нетрезв

В результате ДТП на юго-востоке Москвы с участием автобуса погиб один человек, пострадали еще шестеро, сообщает в своем Telegram-канале Департамент транспорта столицы.

Там указали, что автобус и грузовая «Газель» столкнулись на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы примерно в 6:10 мск. В результате пассажирка автобуса погибла, еще семь человек (пять из них находились в автобусе) получили различные травмы.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «Газели», который с превышением скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, который пересекал перекресток.

В Дептрансе предполагают, что водитель «Газели» был пьян.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ДТП, автобус
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