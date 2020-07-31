Общество , 31 июл, 11:12
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Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. Фоторепортаж
Рано утром 31 июля в Крыму на трассе «Таврида» микроавтобус врезался в прицеп грузовика, стоявшего на обочине. Погибли девять человек. По версии МВД, водитель Mercedes Sprinter, направлявшегося из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем. По информации регионального управления СК, в микроавтобусе находились туристы. Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности