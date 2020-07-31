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Празднование Курбан-байрама в России во время пандемии. Фоторепортаж

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

СМИ узнали о возможном выступлении Ласицкене за Белоруссию на Олимпиаде

«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата

Ямальский губернатор заразился COVID-19

В центре Москвы перекроют движение из-за празднования дня ВДВ

Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии и штраф в ₽280 млн

Систематизация жизни: как использовать фреймворк «Четыре будущих»

Как коронакризис изменил подходы бизнеса к управлению персоналом

Уроки кризиса: как пандемия помогла крупному застройщику укрепить позиции

Около 70% небольших девелоперов ушли с рынка Москвы в течение года

Почему радионуклидная диагностика повышает эффективность онкотерапии

Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. Фоторепортаж