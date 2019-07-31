Глава Росгидромета посоветовал адаптироваться к лесным пожарам

Глобальные климатические изменения видны уже даже в Сибири, заявил Максим Яковенко. Ситуация будет только ухудшаться — нынешние лесные пожары в регионе уже масштабнее, чем прошлогодние

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Россиянам следует уже адаптироваться к лесным пожарам из-за изменений в климате. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с лесными пожарами будет «с каждым годом ухудшаться». Это связано с тем, что «климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России», сказал Яковенко.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас складывается в северных регионах страны по сравнению с остальными. В частности, в некоторых районах Сибири, средний рост температуры уже превышает восемь—десять градусов по Цельсию от многолетних уровней. В будущем из-за этого будет происходить иссушение почв, температура будет повышаться более высокими темпами, чем в среднем по миру.

«Поэтому к этому надо адаптироваться», — добавил Яковенко.