Глава Росгидромета посоветовал адаптироваться к лесным пожарам

Россиянам следует уже адаптироваться к лесным пожарам из-за изменений в климате. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко, передает ТАСС.
По его словам, ситуация с лесными пожарами будет «с каждым годом ухудшаться». Это связано с тем, что «климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России», сказал Яковенко.
По его словам, наиболее тяжелая ситуация сейчас складывается в северных регионах страны по сравнению с остальными. В частности, в некоторых районах Сибири, средний рост температуры уже превышает восемь—десять градусов по Цельсию от многолетних уровней. В будущем из-за этого будет происходить иссушение почв, температура будет повышаться более высокими темпами, чем в среднем по миру.
«Поэтому к этому надо адаптироваться», — добавил Яковенко.