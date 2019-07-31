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Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
Бывший врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, ушедший в отставку за три месяца до выборов, назначен советником главы Федеральной таможенной службы
Фото: Сергей Морозов / VK

Бывший глава Астраханской области Сергей Морозов приступил к работе в Федеральной таможенной службе в должности советника руководителя. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ведомству. Морозов вскоре после отставки с поста главы региона вернулся в ФТС, подтверждает и близкий к Кремлю собеседник РБК.

«Морозов вернулся в ведомство в июне и был назначен советником руководителя ФТС», — сообщил РБК источник. Ранее он уже работал в таможенном ведомстве в должности заместителя руководителя.

«С сентября 2017-го по сентябрь 2018-го — до назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области — он был заместителем руководителя ФТС Владимира Булавина. На этой должности Морозов курировал работу контрольно-ревизионного управления и отвечал за взаимодействие таможни с Федеральной налоговой службой», — напоминает источник.

После ухода Морозова с поста губернатора источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» говорили, что он получит должности в одной из спецслужб. Источник РБК, близкий к администрации президента, говорил, что его работа будет связана с оперативной деятельностью.

Сам бывший губернатор сказал РБК, что не готов общаться на эту тему. РБК направил запрос в пресс-службу ФТС с просьбой подтвердить информацию о его назначении.

«Я думаю, что это временное решение, но оно не свидетельствует о значительном политическом влиянии Морозова, а также о его карьерных перспективах», — сказал РБК политолог Ростислав Туровский.

Учитывая уголовные дела против ряда чиновников, работавших в команде Морозова, бывшему врио трудно рассчитывать на благосклонность федерального центра, посчитал эксперт.

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Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель»

В прошлом году в интервью РБК Морозов, будучи губернатором Астраханской области, рассказал, что его карьера начиналась с работы штурманом на сухогрузе. Срочную службы он проходил в погранвойсках, где часто выступал на соревнованиях по рукопашному бою. Во время службы в армии ему предложили перейти в ФСО. С 1994 по 2016 год Морозов работал в службе на разных должностях, в том числе был адъютантом президента Владимира Путина.

В 2016 году Морозов перешел в Министерство обороны, где работал помощником министра Сергея Шойгу. Тогда ему было присвоено воинское звание генерал-майора. В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

В июне этого года Морозов ушел с поста временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области за три месяца до выборов с формулировкой «по собственному желанию». Его сменил выходец из ФСБ Игорь Бабушкин. В середине июля были возбуждены уголовные дела против нескольких чиновников, работавших при Морозове и его предшественнике Александре Жилкине в администрации региона. Были арестованы, в частности, экс-глава правительства области Расул Султанов и и.о. министра финансов Виталий Шведов.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: Сергей Морозов, Федеральная таможенная служба, Астраханская область
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