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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Силовики задержали экс-главу астраханского правительства
Также задержан и.о. главы регионального Минфина Виталий Шведов. В настоящее время в ведомстве проходят обыски
Расул Султанов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к руководству Астраханской области.

«Султанов и Шведов задержаны», — заявил источник ТАСС, отметив, что силовики проводят обыски в региональном Минфине.

По словам собеседника РБК, обоих задержали рано утром 26 июля. Расулов и Шведов, отметил собеседник, находились у себя дома. Также он подтвердил, что силовики проводят обыск в Минфине Астраханской области.

Врио главы региона был в курсе задержаний и способствовал следственным действиям, сообщил источник РБК, близкий к руководству области.

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Задержание Расулова и Шведова прошло на фоне других задержаний местных экс- и действующих чиновников, которые проводились на прошлой неделе. В частности, задержали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Тогда старший помощник руководителя следственного управления СКР Андрей Хегай сообщил РБК, что следователи возбудили уголовные дела в отношении как действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, так и в отношении двух бывших министров, а также одного бывшего первого замминистра.

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В Следственном комитете объяснили возбуждение дел тем, что чиновников заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии СК, с 2015 года Гужвинский и двое экс-министров строительства и ЖКХ предоставляли бюджетные средства некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил 47 млн руб., подсчитали следователи.

Недавно назначенный врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал РБК, что задержания чиновников регионального Минстроя начались после его обращения в Генпрокуратуру. Также он не исключил проверок в других министерствах. «Проблем в регионе много, по мере погружения и изучения проблематики будем делать выводы и принимать решения», — сказал он.

Авторы: Елизавета Антонова, Михаил Юшков
Теги: Астраханская область, задержание, обыски
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