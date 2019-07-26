Силовики задержали экс-главу астраханского правительства

Также задержан и.о. главы регионального Минфина Виталий Шведов. В настоящее время в ведомстве проходят обыски

Расул Султанов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к руководству Астраханской области.

«Султанов и Шведов задержаны», — заявил источник ТАСС, отметив, что силовики проводят обыски в региональном Минфине.

По словам собеседника РБК, обоих задержали рано утром 26 июля. Расулов и Шведов, отметил собеседник, находились у себя дома. Также он подтвердил, что силовики проводят обыск в Минфине Астраханской области.

Врио главы региона был в курсе задержаний и способствовал следственным действиям, сообщил источник РБК, близкий к руководству области.