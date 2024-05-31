Суд прекратил дело на основателя «Тануки» из-за бассейна в «Москва-Сити»

Дело в отношении уехавшего из России бизнесмена завели из-за незаконного монтажа бассейна в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Орлов затем компенсировал ущерб, и потерпевшая сторона отказалась от претензий

Александр Орлов (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Пресненский суд Москвы прекратил дело о причинении имущественного ущерба в отношении основателя «Тануки» Александра Орлова, назначив ему вместо этого судебный штраф, следует из материалов дела.

В пресс-службе суда РБК подтвердили информацию о прекращении дела. «Назначили судебный штраф 100 тыс. руб.», — уточнили в суде.

Постановление вынесено 17 апреля, оно могло быть обжаловано в течение 15 суток с момента вынесения, однако соответствующая жалоба в вышестоящую инстанцию не поступала. В течение 60 дней после вступления постановления в силу Орлов должен уплатить назначенный штраф.

В ноябре 2023 года Орлова объявили в международный розыск. Дело завели по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда. Максимальное наказание по статье — пять лет заключения.

«Коммерсантъ» сообщал, что к Орлову были претензии у арендодателя площадей в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» — компании ООО «Промтехноком». По версии следствия, Орлов, будучи главой компании «Меркурий фитнес», установил бассейн без необходимых разрешений и отказался оплачивать его демонтаж. В суде представители Орлова предъявили подтверждение, что причиненный ущерб он все же полностью оплатил, потерпевшая сторона отказалась от соответствующего гражданского иска.

Орлов уехал из России в начале 2022 года. В декабре 2023 года он заявил, что находится в Лондоне и полностью вышел из всех проектов в России. Ресторатор назвал ситуацию результатом недопонимания.