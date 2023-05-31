Думе предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьмы

Сейчас наказание за передачу телефона в колонию смехотворен, преступник отделывается штрафом до ₽5 тыс. и снова совершает попытку, говорит Хинштейн. Он предложил лишать свободы на два года, чтобы пресечь «зло по определению»

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В Госдуму внесут законопроекты против передачи в колонии, тюрьмы и изоляторы мобильных телефонов, поправки предложат внести в УК и КоАП, сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Телефоны за решеткой — по определению зло. Это не только мошеннические call-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений», — написал депутат.

Хинштейн назвал «просто смехотворным» нынешнее наказание, установленное законом: штраф в 5 тыс. руб. По его словам, это не сдерживает злоумышленников, но в случае принятия закона им придется «отвечать по всей строгости».

Если поправки будут приняты, то при первой передаче средств мобильной связи и коммуникации в учреждения уголовно-исправительной системы (УИС) будет грозить штраф в 25–50 тыс. руб. по административной статье, в случае повторного преступления наступит уголовная ответственность по новой статье 321.1 в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Хинштейн также привел статистику, согласно которой каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием информационных технологий и каждое третье из них — телефонное мошенничество (144 тыс. преступлений). За три года из колоний и изоляторов изъяли 140 тыс. средств мобильной связи, 6,5 тыс. человек задержали при попытке передать устройство, удалось перехватить 142 дрона, которыми телефоны доставляли в места лишения свободы.

Полтора года назад депутат уже рассказывал о похожей инициативе, тогда он предлагал менее суровое наказание: штраф до 10 тыс. руб. в случае первого нарушения и штраф до 200 тыс. руб. или двухлетнее заключение в случае второго правонарушения. Тогда, объясняя необходимость закона, он говорил, что с помощью переданных телефонов не только устраивались мошеннические call-центры, но и организовывали заказные убийства.

ФСИН при этом настаивает, что в ее учреждениях нет call-центров. «Это придуманное, наверное, может быть, направление, чтобы увести в сторону», — говорил экс-директор ведомства Александр Калашников. По его мнению, таким занимаются «в гражданском сообществе, это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой». Калашников однако признал, что в колонии пытаются пронести телефоны, есть также и «факты предательства со стороны сотрудников».