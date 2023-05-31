Думе предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьмы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Минфин подготовил проект о Duty Free на внутрироссийских рейсах Бизнес, 11:40
Гонконг и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере регулирования криптовалют Крипто, 11:39
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 11:38
Минсельхоз отказался от строительства трех крупнотоннажных научных судов Общество, 11:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:35
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев Политика, 11:34
В Совфеде предложили дать ЧОПам право сбивать дроны Общество, 11:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Усиливают доллар майнингом». Почему США убрали налог на добычу биткоина Крипто, 11:30
Вышла игра The Lord of the Rings: Gollum. Почему это главный провал 2023 Life, 11:28
В Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста Общество, 11:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Суд приговорил бойцов с «Азовстали» к 25 годам за убийство мирных граждан Политика, 11:23
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 11:18
Foot Mercato узнал об отказе Неймара от предложения саудовцев на €400 млн Спорт, 11:16
Общество ,  
0 

Думе предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьмы

Депутат Хинштейн: Дума рассмотрит ужесточение наказания за передачу телефонов в тюрьмы
Сейчас наказание за передачу телефона в колонию смехотворен, преступник отделывается штрафом до ₽5 тыс. и снова совершает попытку, говорит Хинштейн. Он предложил лишать свободы на два года, чтобы пресечь «зло по определению»
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

В Госдуму внесут законопроекты против передачи в колонии, тюрьмы и изоляторы мобильных телефонов, поправки предложат внести в УК и КоАП, сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Телефоны за решеткой — по определению зло. Это не только мошеннические call-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений», — написал депутат.

Хинштейн назвал «просто смехотворным» нынешнее наказание, установленное законом: штраф в 5 тыс. руб. По его словам, это не сдерживает злоумышленников, но в случае принятия закона им придется «отвечать по всей строгости».

Если поправки будут приняты, то при первой передаче средств мобильной связи и коммуникации в учреждения уголовно-исправительной системы (УИС) будет грозить штраф в 25–50 тыс. руб. по административной статье, в случае повторного преступления наступит уголовная ответственность по новой статье 321.1 в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Хинштейн также привел статистику, согласно которой каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием информационных технологий и каждое третье из них — телефонное мошенничество (144 тыс. преступлений). За три года из колоний и изоляторов изъяли 140 тыс. средств мобильной связи, 6,5 тыс. человек задержали при попытке передать устройство, удалось перехватить 142 дрона, которыми телефоны доставляли в места лишения свободы.

Полтора года назад депутат уже рассказывал о похожей инициативе, тогда он предлагал менее суровое наказание: штраф до 10 тыс. руб. в случае первого нарушения и штраф до 200 тыс. руб. или двухлетнее заключение в случае второго правонарушения. Тогда, объясняя необходимость закона, он говорил, что с помощью переданных телефонов не только устраивались мошеннические call-центры, но и организовывали заказные убийства.

ФСИН при этом настаивает, что в ее учреждениях нет call-центров. «Это придуманное, наверное, может быть, направление, чтобы увести в сторону», — говорил экс-директор ведомства Александр Калашников. По его мнению, таким занимаются «в гражданском сообществе, это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой». Калашников однако признал, что в колонии пытаются пронести телефоны, есть также и «факты предательства со стороны сотрудников».

Читайте на РБК Pro
8 причин развития гипертонии и как их избежать
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
«Притворяюсь, что убегаю от зомби»: как создатель Reddit полюбил кардио
Как расплатиться с иностранным партнером и избежать налоговых рисков
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума Александр Хинштейн колонии СИЗО тюрьмы
Материалы по теме
Экс-замглавы ФСИН получил девять лет за взятку и ущерб на 330 млн руб.
Общество
ФСИН предложила обязать членов ОНК заранее предупреждать о посещении СИЗО
Политика
Хинштейн сообщил о разработке законопроекта против подземных дронов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter