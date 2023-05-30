ФСИН опровергла резкое снижение вырубки леса заключенными

ФСИН заявила, что заключенные снизили вырубку леса в 2022 году на среднерыночном уровне — 13,5%, а не 31%, как утверждали в «Рослесинфорге». Это связано с падением спроса на лесопереработку, а не со снижением числа осужденных

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2022 году сократили объемы вырубки леса по сравнению с предыдущим годом лишь на 13,5%, а не на 31%, до пятилетнего минимума (1,27 млн куб. м), как говорилось в исследовании государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза). Об этом РБК заявили в пресс-бюро ФСИН.

По данным «Рослесинфорга», в прошлом году общий объем заготовки древесины в России сократился как раз на 13,5%, до 194,6 млн куб. м, а в исправительных учреждениях темпы падения были вдвое больше. Вырубкой леса в основном занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях, где больше всего лесных ресурсов в России. Как раз в этих регионах, по информации структуры Рослесхоза, произошло основное снижение заготовки: в Красноярском крае — на 43%, до 333 тыс. куб. м, в Архангельской и Иркутской областях — на 35 и 23%, до 189 тыс. и 450 тыс. куб. м соответственно. В ответе пресс-бюро ФСИН не называются абсолютные показатели вырубки леса и данные по отдельным регионам.

«По данным отчетов органов исполнительной власти субъектов, сбор и учет которых осуществляет «Рослесинфорг», и сведениям системы прослеживаемости древесины ЛесЕГАИС, снижение составило 31,22%: в натуральном выражении заготовлено 1,27 млн куб. м против 1,846 млн куб. м годом ранее», — настаивает представитель структуры Рослесхоза.

Среди причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН в пресс-службе «Рослесинфорга» называли участие заключенных в спецоперации России на Украине: «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства». В 2022 году число заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах уменьшилось на 32,9 тыс. человек, до 433 тыс. Второе возможное объяснение — более «мирное», отмечал представитель «Рослесинфорга»: в прошлом году сильно видоизменились шаблоны ведомственных форм статистической отчетности, но специалисты на местах могли использовать старые версии — в результате отчетность не была принята и учтена в общем итоге.

«Сведения о том, что сокращение заготовки леса стало результатом уменьшения количества осужденных, работающих в данной сфере, не соответствуют действительности», — говорится в комментарии пресс-бюро ФСИН. Там уточнили, что прежде всего это связано с падением спроса на продукцию лесопереработки. Древесина, заготовленная исправительными учреждениями на лесных участках, направляется для дальнейшей переработки на собственные деревообрабатывающие участки, отмечает ФСИН. «Учреждения, исполняющие наказания, самостоятельно планируют собственную производственную деятельность и определяют перспективы ее развития с учетом необходимости создания достаточного количества рабочих мест для осужденных, наличия материальных и финансовых возможностей для их дополнительного создания, а также спроса потребителей на производимую продукцию, выполняемые работы и предоставляемые услуги», — указывает ведомство.