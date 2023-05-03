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Клишас предложил убрать электросамокаты с улиц

Сенатор Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с улиц, оставив их только в парках
Сенатор считает, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам, поскольку с их участием «слишком много ЧП». Клишас предложил разрешать движение электросамокатов только в парках и частных поселках
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Об этом сенатор заявил ТАСС.

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — сказал Клишас.

В марте 2022 года Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. В октябре правительство одобрило внесение в ПДД изменений и присвоило им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным устройствам статус средств индивидуальной мобильности; для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч. Масса транспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части. Движение будет регулироваться особыми знаками.

В апреле в МВД заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов. Там уточнили, что в 2022 году в России произошло 941 ДТП с электросамокатами, что на 40% больше, чем годом ранее. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В МВД отметили, что регистрируемые ДТП с электросамокатами и другими СИМ в основном происходили в местах пересечения транспортных потоков и могли быть связаны с внезапным их появлением на пути движения транспортных средств либо наоборот.

В том же месяце министерство добавило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав. Там пояснили, что скорректировали билеты в связи со вступившими в силу 1 марта изменениями в правила дорожного движения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
электросамокат Андрей Клишас попечительский совет Фонда кино
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