Мантуров испытал «лабораторный образец» Aurus на водороде

На предприятии Ford Sollers в Елабуге запустили серийное производство премиальных автомобилей Aurus Senat. Конвейер сможет выпускать до 5 тыс. автомобилей в год

Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал автомобиль премиум-класса Aurus, который работает на водороде. В его презентации, которую транслировал телеканал «Россия 24», принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров, который сел за руль на новой модели.

«Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе. И у нас сегодня будет с вами возможность ознакомиться с этим лабораторным образцом. Поэтому будем двигаться в нескольких направлениях: это и традиционные двигатели внутреннего сгорания с составляющей электродвижения <...>, полностью электрическая версия, а также с водородным носителем», — сказал он, добавив, что подобные направления планируют применять и другие автопроизводители на территории России.

После этого глава Минпромторга занял место за рулем белого автомобиля, на котором были размещены надписи hydrogen (водород). На заднее сиденье сел президент Татарстана Рустам Минниханов. Мантуров включил передачу и поехал вперед, за машиной побежали журналисты, участвовавшие в презентации. Позже он рассказал, что машина движется бесшумно. «За рулем так же, как за серийным, где шумоизоляция хорошая и двигатель не так сильно слышно, здесь просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме», — отметил министр, которого цитирует ТАСС.