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Мантуров испытал «лабораторный образец» Aurus на водороде

На предприятии Ford Sollers в Елабуге запустили серийное производство премиальных автомобилей Aurus Senat. Конвейер сможет выпускать до 5 тыс. автомобилей в год
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС
Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработал автомобиль премиум-класса Aurus, который работает на водороде. В его презентации, которую транслировал телеканал «Россия 24», принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров, который сел за руль на новой модели.

Запуск серийного производства автомобилей Aurus. Фоторепортаж
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«Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе. И у нас сегодня будет с вами возможность ознакомиться с этим лабораторным образцом. Поэтому будем двигаться в нескольких направлениях: это и традиционные двигатели внутреннего сгорания с составляющей электродвижения <...>, полностью электрическая версия, а также с водородным носителем», — сказал он, добавив, что подобные направления планируют применять и другие автопроизводители на территории России.

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

После этого глава Минпромторга занял место за рулем белого автомобиля, на котором были размещены надписи hydrogen (водород). На заднее сиденье сел президент Татарстана Рустам Минниханов. Мантуров включил передачу и поехал вперед, за машиной побежали журналисты, участвовавшие в презентации. Позже он рассказал, что машина движется бесшумно. «За рулем так же, как за серийным, где шумоизоляция хорошая и двигатель не так сильно слышно, здесь просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме», — отметил министр, которого цитирует ТАСС.

Кроме презентации «лабораторного образца» на водороде на предприятии Ford Sollers в Елабуге (Республика Татарстан) запустили и серийное производство премиальных автомобилей Aurus Senat. Кроме Мантурова и Минниханова в церемонии принял участие и президент России Владимир Путин, правда с помощью видеосвязи.

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«Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. <...> Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса. В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно», — отметил Путин.

Президент также добавил, что разработка машины велась в «тесном сотрудничестве» с автопроизводителями в Европе и Азии. «Около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus — это наши, российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы. Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — добавил Путин.

Мантуров словами «не барахлит» описал поездку на автомобиле Aurus
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Денис Мантуров

Предполагается, что на запущенном производстве можно будет выпускать до 5 тыс. автомобилей в год. Цены на люксовый седан будут начинаться от 18 млн руб. Однако первыми будут собраны модели с расширенными опциями за 22 млн рублей.

У Aurus три акционера: доля ФГУП «НАМИ», которое представляет Министерство промышленности и торговли России, составляет 63,5%, инвестиционный фонд Tawazun Strategic Development Fund из ОАЭ владеет 36%, еще 0,5% у ПАО «Соллерс». О планах выпускать Aurus на водородном топливе стало известно в октябре 2020 года.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Aurus Денис Мантуров Рустам Минниханов Владимир Путин автопроизводители
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