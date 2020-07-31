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Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Компания Сергей Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, покупает 70% ООО «Кате» — разработчика коробки передач для Aurus. С 2004 года этот проект развивала Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате». Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомился РБК. Основная специализация этого ООО — разработка автоматических многоступенчатых коробок переключения передач.

По данным СПАРК, 70% компании принадлежит Екатерине Игнатовой, супруге главы «Ростеха» Сергея Чемезова, еще 30% — у гендиректора ООО Максима Нагайцева, бывшего вице-президента АвтоВАЗа («Ростех» — один из крупнейших его акционеров). Чьи именно доли и в каких пропорциях могут быть выкуплены — в документах ФАС не указано.

Игнатова через представителя отказалась от комментариев, в «Кате» и «КСП Капитал» не ответили на запросы РБК на момент публикации.

Предмет сделки

Компанию «Кате» основала группа выпускников МГТУ им. Баумана в 2004 году. «Мы опирались на глубокие знания и опыт сотрудников кафедры «Колесные и гусеничные машины» МГТУ им. Н. Э. Баумана в области синтеза и проектирования планетарных коробок передач, использовавшихся во многих образцах тяжелой техники. Мы стали первыми в России производителями современных автоматических коробок передач», — указано на сайте компании.

«Жена, по образованию инженер-экономист, даже пытается создать в России производство шестиступенчатых автоматических коробок передач. Вместе с друзьями она организовала этот бизнес («Кате» — РБК)», — рассказывал в интервью «Ведомостям» Чемезов. В разговоре с РБК он, при этом, отрицал, что бизнес-интересы супруги связаны с «Ростехом»: «Сфера работы «Ростехнологий» так обширна, что где бы ни работала Игнатова, при большом желании связь с госкорпорацией можно было бы везде притянуть за уши».

Как анонсировал Нагайцев в 2005 году, «Кате» должна была снабжать автоматическими коробками передач практически все российские автозаводы: для этого компания собиралась построить завод в Калининграде и запустить его в 2007 году. Но первая очередь завода была сдана только в 2019 году, а первые серийные автоматические коробки передач (АКП) собраны в 2020 году. Предполагается, что мощность завода составит до 180 тыс. АКП в год.

Пока объявлено только о двух потенциальных клиентах компании. В 2009 год ее АКП проходила испытания на Lada Kalina. АвтоВАЗ собирался использовать разработку «Кате» с 2012 года и даже заключил с ней договор на постановку коробки передач в производство, сумма контрактов оценивалась в 300 млн руб. Но сейчас завод не сотрудничает с «Кате». «Нами используется решение по автоматической трансмиссии от наших партнеров по альянсу [Renault-Nissan]», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.

Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Второй клиент — автомобиль представительского класса Aurus, созданный специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ), для которого «Кате» в 2014 году разработала девятиступенчатую коробку передач. В марте 2020 года гендиректор Aurus Адиль Ширинов сообщил, что компания получила более 700 предварительных заказов, 65 из них находятся на преддоговорной стадии. По его словам, первые автомобили Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года.

По итогам 2019 года выручка «Кате» сократилась вдвое до 483,34 млн руб., а чистый убыток вырос почти втрое до 13,86 млн руб. (данные СПАРК). Это непубличная компания, ее основной актив — госконтракты, отмечает главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. Весь бизнес «Кате» аналитик оценил в 250-400 млн руб. в зависимости от текущего состояния контрактов.

Что известно про покупателя

«КСП Капитал Управление активами» была создана в 2007 году, ее единственным владельцем является Сергей Котляренко (название компании состоит из его инициалов — Котляренко Сергей Павлович). Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активов частных и юридических лиц, говорится на сайте компании.

Котляренко начинал карьеру в адвокатском бюро «АЛМ», основанном Александром Мамутом, где одним из руководителей был будущий вице-премьер и глава ВЭБа Игорь Шувалов. В 1999 году Котляренко был назначен начальником правового управления Российского фонда федерального имуществ (в этот момент фонд возглавлял Шувалов). В 2000 году, когда Шувалов стал руководителем аппарата правительства, Котляренко перешел на должность заместителя начальника его правового управления, а в 2003-ем — советника руководителя администрации президента. Котялренко говорил «Ведомостям», что именно Шувалов пригласил его на госслужбу. По его словам, несколько лет после 2004 года он занимался частной практикой, а в 2007 году тогдашний вице-премьер позвал его заниматься офшорными активами своей семьи.

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«Шувалов далеко не единственный клиент группы моих компаний. У управляющей компании порядка десяти только значимых клиентов, у юридической фирмы их количество существенно больше», — отмечал Котляренко, но других клиентов не раскрывал. «Согласно договору доверительного управления Шувалов и его супруга не могут вмешиваться в оперативное управление и не имеют представления о том, какие именно бумаги куплены на их средства. Кроме того, их средства не инвестируются в предприятия, которые могут как-то быть связаны с его административным ресурсом, а только в те активы, которые исключают возможность влияния», — добавлял он.

РБК направил вопрос представителю ВЭБа — по-прежнему ли Котляренко управляет активами Шувалова.

«КСП Капитал Управление активами» в 2014 году купила более чем 10 тыс. кв. м офисных площадей в гостинице «Москва» около Кремля, писали «Ведомости». В 2014 году вместе с членом совета директоров «Сибура» Кириллом Шамаловым Котляренко учредил компанию «КДС-инвест» (в 2015 году она была ликвидирована) — ее единственным активом была компания «АйТи Сервис», которая работает в сфере IT.

Покупка доли в «Кате» — уже не первая сделка компании с женой Чемезова. В сентябре 2019 года закрытый ПИФ «Инвестиционные решения» под управлением «КСП Капитал Управление Активами» приобрел у нее 25% ООО «Лаборатория умного вождения» — разработчика программных и аппаратных решений, направленных на оптимизацию эксплуатационных расходов, защиту от угона и удаленное управление автомобилем. Затем ЗПИФ увеличил свою долю до 50%, половина осталась у Игнатовой, следует из данных СПАРК.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Сергей Соболев
Теги: Игорь Шувалов, Сергей Чемезов
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