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Мантуров словами «не барахлит» описал поездку на автомобиле Aurus

Денис Мантуров (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал о своих впечатлениях от поездки на автомобиле представительского класса Aurus. По словам министра, в последнее время он передвигается только на автомобиле российского производства.

«Он не барахлит, слава богу, не подводит, но я даю постоянно рекомендации нашему институту профильному, «НАМИ» (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. — РБК), для того чтобы вносились те или иные изменения там, по подвеске, по работе коробки передач, для того чтобы было более все синхронно и более прецизионно», — отметил министр.

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Говоря о впечатлениях президента России Владимира Путина от Aurus, Мантуров отметил, что глава государства в последнее время активно пользуется этим автомобилем

«С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации, по своим направлениям, которые он считал правильным изменить, в первую очередь это касалось технической работы Aurus», — пояснил глава Минпромторга.

Он добавил, что не слышал от Путина «крепких словечек» относительно функционирования Aurus.

«Вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, все нравится и все работает качественно», — заключил министр.

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Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus) был запущен институтом «НАМИ» в 2013 году. В рамках него ведется разработка автомобилей люксового класса — седана, лимузина, кабриолета, минивэна и внедорожника.

Как сообщил в начале марта гендиректор Aurus Адиль Ширинов, компания получила более 700 предварительных заказов, 65 из них находятся на преддоговорной стадии.

Теги: Минпромторг РФ, Денис Мантуров, Aurus
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