Мантуров словами «не барахлит» описал поездку на автомобиле Aurus

Денис Мантуров (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Глава Минпромторга Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал о своих впечатлениях от поездки на автомобиле представительского класса Aurus. По словам министра, в последнее время он передвигается только на автомобиле российского производства.

«Он не барахлит, слава богу, не подводит, но я даю постоянно рекомендации нашему институту профильному, «НАМИ» (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. — РБК), для того чтобы вносились те или иные изменения там, по подвеске, по работе коробки передач, для того чтобы было более все синхронно и более прецизионно», — отметил министр.

Говоря о впечатлениях президента России Владимира Путина от Aurus, Мантуров отметил, что глава государства в последнее время активно пользуется этим автомобилем

«С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации, по своим направлениям, которые он считал правильным изменить, в первую очередь это касалось технической работы Aurus», — пояснил глава Минпромторга.