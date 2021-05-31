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Общество ,  
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Суд дал до 16 лет колонии фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити»

Прокурор просил дать им сроки до 19,5 года колонии. По этому делу менялась позиция следователей. Позже их обвиняли в фальсификации доказательств
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд Москвы вынес приговоры в отношении двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пресненского суда в Telegram.

По делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году Исмаилову суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Хамидова получил 15 лет колонии строгого режима.

Хамидова суд признал виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Исмаилов признан виновным по тем же статьям, что и Хамидов, а также в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК).

Прокурор запросил до 19,5 лет для фигурантов дела о перестрелке в «Сити»
Общество
Сотрудники правоохранительных органов у входа в башню &laquo;Око&raquo; после перестрелки

По этому делу 14 мая присяжные вынесли вердикт, прокурор запросил для обвиняемых наказание в виде 19,5 и 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Кроме того, сторона обвинения попросила суд назначить Исмаилову и Хамидову штрафы по 1 млн руб.

Перестрелка на парковке у башни «Око» комплекса «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. По данным источников РБК, тогда в ресторане отмечал юбилей ранее судимый бизнесмен Дмитрий Павлов (известный силовикам под кличкой Павлик). В мероприятии принимали участие известные артисты: ведущим был заявлен Валдис Пельш, из музыкальных исполнителей в программе были указаны Любовь Успенская и Григорий Лепс, сообщал источник РБК.

Вечером в тот день сотрудники ЧОП попросили водителя отогнать припаркованный Mercedes черного цвета, который мешал проходу гостей. Машина принадлежала бывшему владельцу компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриилу Юшваеву. Его охранники вступили в конфликт с сотрудниками ЧОП, завязались потасовка и перестрелка, в ходе которых один человек (сотрудник ЧОП Платон Куйда) погиб, еще как минимум пятеро, в том числе сотрудник центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрий Якобсон, получили ранения. Обвиняемыми по делу о перестрелке стали охранники Юшваева — Исмаилов и Хамидов.

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Перестрелка в Сити: почему на банкете со звездами произошел конфликт
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По версии следствия, трое сотрудников центра спецназначения ФГУП «Охрана» Росгвардии охраняли автомобиль Lexus, принадлежавший «Интурист холдинг компании», договор об этом центр заключил с владельцем. При этом источник в ГУ МВД по Москве рассказывал РБК, что трое спецназовцев занимались охраной самого именинника — Дмитрия Павлова. В Росгвардии эту версию опровергали. «Невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов», — говорил представитель ФГУП «Охрана» после перестрелки.

В начале декабря 2017 года глава ФГУП «Охрана» Сергей Дендяев подал заявление об уходе, а в октябре 2018 года был арестован бывший начальник одного из отрядов предприятия Роман Егоров. Его обвинили в оказании незаконных охранных услуг одному из основателей и членов совета директоров «М.Видео» Павлу Брееву. По версии следствия, Егоров неофициально отправлял росгвардейцев на охрану бизнесмена и членов его семьи. Егорова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и осудили на 3,5 года колонии.

СМИ узнали о смене виновных в перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году
Общество
Фото:Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В августе 2018 года «Коммерсантъ» писал, что Следственный комитет кардинально изменил свой взгляд на драку и перестрелку в «Москва-Сити». Следователи на тот момент придерживались новой версии, что драку и стрельбу якобы затеяли сотрудник центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрий Якобсон и его знакомые. Следователь предъявил Якобсону обвинение в хулиганстве, когда тот находился в больнице. Офицер вину не признал, его отпустили под подписку о невыезде.

В феврале 2019 года «Коммерсантъ» сообщил о коллективном заявлении об отставке семи следователей Главного следственного управления СК по Москве. Среди них был Левон Агаджанян, который занимался делом о перестрелке. Через несколько дней источник ТАСС рассказал, что следователей из московского СК, причастных к расследованию дела о перестрелке, проверят по подозрению в коррупции. Агаджаняну вменяли злоупотребление полномочиями и фальсификацию доказательств.

В конце 2020 года, как сообщили источники РБК, был объявлен в федеральный розыск бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Сергей Синяговский. По данным источника ТАСС, он стал фигурантом уголовного дела о подлоге и фальсификации доказательств в ходе расследования дела о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году. О задержании Синяговского не сообщалось.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
перестрелка «Москва-Сити» Пресненский суд Москвы
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