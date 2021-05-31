Суд дал до 16 лет колонии фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити»

Прокурор просил дать им сроки до 19,5 года колонии. По этому делу менялась позиция следователей. Позже их обвиняли в фальсификации доказательств

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд Москвы вынес приговоры в отношении двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пресненского суда в Telegram.

По делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году Исмаилову суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Хамидова получил 15 лет колонии строгого режима.

Хамидова суд признал виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Исмаилов признан виновным по тем же статьям, что и Хамидов, а также в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК).

По этому делу 14 мая присяжные вынесли вердикт, прокурор запросил для обвиняемых наказание в виде 19,5 и 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Кроме того, сторона обвинения попросила суд назначить Исмаилову и Хамидову штрафы по 1 млн руб.