СМИ узнали о приговоре офицеру ФГУП «Охрана» Росгвардии

Бывший командир отряда ФГУП «Охрана» Росгвардии, который участвовал в освобождении заложников на Дубровке в 2002 году, признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Преображенский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего командира отряда центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Романа Егорова, пишет «Коммерсантъ».

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в феврале 2017 года Егоров заключил с членом совета директоров и одним из основателей «М.Видео» Павлом Бреевым договор на охрану его имущества, при этом спецназ круглосуточно осуществлял защиту бизнесмена и его семьи. Они жили на территории его усадьбы в Красногорском районе, сопровождали его в деловых поездках и охраняли его жену и детей, пишет газета. Бреев переводил Егорову по 250 тыс. руб. ежемесячно, за десять месяцев подполковник получил 2,5 млн. руб., часть он потратил на поощрение своих бойцов. В ходе расследования в деле появились два новых эпизода, связанных с выплатой Егорову 200—300 тыс. руб. за оказание разовых услуг по охране членов семьи бизнесмена.

Обвинение просило признать Егорова виновным в получении взяток и приговорить к 10 годам колонии общего режима, а также взыскать штраф в размере 5 млн руб. Судья приговорила полковника к трем с половиной годам, поскольку он является ветераном боевых действий и участвовал в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, а также не причинил своими действиями ущерба ФГУП «Охрана».