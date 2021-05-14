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Присяжные признали двух охранников причастными к стрельбе в «Москва-Сити»

Присяжные признали виновными двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского районного суда, который рассматривает это дело.

Хамидова присяжные сочли виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Исмаилов признан виновным по тем же статьям, что и Хамидов, а также в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК).

Буре не явился на заседание по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Общество
Павел Буре

17 ноября 2017 года в башне «Око», где отмечал день рождения бизнесмен Дмитрий Павлов, произошла перестрелка, в которой участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева — Исмаилов и Хамидов, а также бойцы ФГУП «Охрана Росгвардии.

Охранники Юшваева вступили в конфликт с охранявшими башню сотрудниками ЧОПа из-за перегородившего вход в здание автомобиля Maybach бизнесмена. В конечном итоге ссора переросла в перестрелку между охранниками и подоспевшей к чоповцам подмогой — бойцами ФГУП «Охрана». В результате стрельбы шесть человек получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии Платон Койда — впоследствии умер в больнице.

На торжестве должны были выступить Валерий Меладзе, Любовь Успенская, Григорий Лепс, а среди гостей был в том числе хоккеист Павел Буре.

В деле о перестрелке фигурировал также следователь СК Левон Агаджанян, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела (ст. 299 УК). Начальник Агаджаняна, бывший заместитель начальника Главного следственного управления СК по Москве Сергей Синяговский, был объявлен в федеральный розыск.

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Кроме того, по обвинению в хулиганстве был арестован чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулаев, который в 2017 году был охранником Юшваева, он скрывался три года.

Москва-Сити перестрелка суд
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