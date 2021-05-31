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Общество ,  
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Власти уточнят правила проезда по платным дорогам

Минтранс и «Автодор» разработали документ, устанавливающий основные понятия и раскрывающий механизм работы «свободного потока». Пока он работает только на ЦКАД, но штрафы за проезд без оплаты еще не приходят
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Минтранс совместно с «Автодором» подготовил проект постановления правительства, в котором детально описывает правила взимания средств за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Постановление прошло общественное обсуждение и находится в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». В первую очередь оно расшифровывает механизм работы системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать по платным дорогам без остановки перед шлагбаумами за счет транспондеров.

В документе раскрываются понятия «электронное средство регистрации проезда» (бесконтактный транспондер, с его помощью автоматически взимается плата без остановки перед шлагбаумом), предоплаты и постоплаты за проезд (для машин, не оснащенных транспонденром). Документ также устанавливает тарифы в зависимости от времени, дней недели, типа транспортного средства.

Минтранс объяснил идею о платном проезде в Москве и Подмосковье
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Согласно постановлению правительства, водителям с постоплатой дадут пять суток для перечисления средств за проезд. После этого к ним будет применятся меры административной ответственности.

Единственной трассой, на которой применяется free flow в России сегодня, является Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Подмосковье. С января за проезд без оплаты по ней предусмотрен штраф в 1,5 тыс. руб. для легковых машин и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Штрафы должен выписывать Ространснадзор, однако у него пока нет на это полномочий, поэтому санкции за бесплатный проезд фактически не действуют.

Как сообщили в «Автодоре» изданию, сейчас данные о владельцах машин, не оплативших проезд по ЦКАД, собираются. Всего зафиксировано около 12 млн проездов с момента запуска free flow на трассе в 2020 году. Как сообщили в компании, доля должников постепенно снижается и остается в рамках запланированных значений. Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал, что не оплачивают проезд 70% водителей.

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Проезд по ЦКАД-4 стал платным
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин заявил, что в подготовленном Минтрансом документе не описан механизм возврата денег в случае оказания некачественной услуги. По словам эксперта, водитель даже на платной дороге может попасть в пробку и зафиксировать ее, к примеру, на видео. После чего ему должны автоматически вернуть деньги.

Власти не исключают постепенный переход к платным дорогам по всей Москве и Подмосковью в отдаленных перспективах — после 2030 года. По мнению Минтранса, главная задача платных магистралей — мотивировать граждан пересесть на общественный транспорт. Министерство допускало, что к 2035 году общественный транспорт может стать бесплатным, если автолюбители будут платить за пользование всеми дорогами, в том числе и внутри городских агломераций.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
платная дорога ЦКАД Минтранс плата «Автодор»
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