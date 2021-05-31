Власти уточнят правила проезда по платным дорогам

Минтранс и «Автодор» разработали документ, устанавливающий основные понятия и раскрывающий механизм работы «свободного потока». Пока он работает только на ЦКАД, но штрафы за проезд без оплаты еще не приходят

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Минтранс совместно с «Автодором» подготовил проект постановления правительства, в котором детально описывает правила взимания средств за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Постановление прошло общественное обсуждение и находится в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». В первую очередь оно расшифровывает механизм работы системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать по платным дорогам без остановки перед шлагбаумами за счет транспондеров.

В документе раскрываются понятия «электронное средство регистрации проезда» (бесконтактный транспондер, с его помощью автоматически взимается плата без остановки перед шлагбаумом), предоплаты и постоплаты за проезд (для машин, не оснащенных транспонденром). Документ также устанавливает тарифы в зависимости от времени, дней недели, типа транспортного средства.

Согласно постановлению правительства, водителям с постоплатой дадут пять суток для перечисления средств за проезд. После этого к ним будет применятся меры административной ответственности.