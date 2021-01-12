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Проезд по ЦКАД-4 стал платным

В среднем стоимость проезда для пользователей по постоплате составит около 5 руб. за километр, с транспондером — от 2,5 до 4 руб. в зависимости от протяженности поездки, сообщили в «Автодоре»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) стал платным, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

«На четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» вводится платный проезд. <...> В среднем стоимость проезда для пользователей по постоплате составит около 5 рублей за 1 км, с транспондером — в зависимости от протяженности поездки — от 2,5 до 4 руб.», — говорится в сообщении.

ЦКАД-4 проходит по юго-востоку Московской области, от пересечения с трассой М-7 «Волга» до пересечения с магистралью М-4 «Дон» через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городской округ Электросталь и Домодедово. Длина трассы составила 96,8 км, она получила по две полосы движения в каждую сторону. Участок запустили 28 декабря.

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ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 344 км. Помимо четвертого участка, платный проезд также действует на ЦКАД-1 и ЦКАД-3.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По словам вице-премьера Марата Хуснуллин, полностью дорогу планируется сдать в 2021 году.

Заказчиком проекта со стороны государства выступила компания «Автодор». В начале строительства стоимость ЦКАД оценивалась в 300 млрд руб., но из-за многочисленных нарушений и задержек она выросла более чем на 40 млрд руб.

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