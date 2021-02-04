Минтранс объяснил идею о платном проезде в Москве и Подмосковье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предложение о введении платы за проезд по дорогам Москвы и Подмосковья возможно реализовать только в отдаленной перспективе, сообщили в пресс-службе Минтранса, отметив, что проект стратегии развития московского транспортного узла пока не содержит конкретного регламента введения такой системы.

«Это отдаленная перспектива, реализация которой возможна только за горизонтом 2030 года», — заявили в министерстве.

Основная задача системы платных дорог — перераспределить трафик в дневное время и простимулировать водителей пересесть на общественный транспорт.

«Для реализации предложенной меры, прежде всего, требуется детальный экономический расчет и проработка с заинтересованными ведомствами и общественностью. В обязательном порядке должна учитываться экономическая целесообразность такого решения, его влияние на благосостояние граждан», — сообщили в Минтрансе.