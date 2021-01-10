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В России ввели новый штраф для автомобилистов

В России 10 января вступил в силу штраф для автомобилистов, который будет взиматься в случае неоплаты проезда по платным дорогам.

За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 руб., а на грузовом транспорте и автобусе — в размере  5000 руб.

Нововведения также будут распространяться на платные дороги, оснащенные системой free-flow, которая позволяет проезжать участки платных дорог, минуя пункты оплаты со шлагбаумами. На сегодняшний день такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Помимо этого, автомобилистов будут штрафовать и за движение без оплаты по другим платным дорогам.

В том случае, если у водителя не будет установлен на автомобиле транспондер, то проезд можно будет оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. В противном случае водителям будет выписан штраф.  При этом если в течение 20 дней с момента вынесения постановления проезд будет оплачен, то штраф будет аннулирован. В том случае, если водитель этого не сделает, то у него будет 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его оплату. При этом уплата штрафа не будет отменять оплату самого проезда по платной дороге.

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Платный участок трассы М-4 &laquo;Дон&raquo;

Как ранее объяснили авторы инициативы, данные нововведения вводятся для того чтобы предотвратить бесплатный проезд, поскольку система «свободный поток» по своей сути постоплатна.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что применение мер административной ответственности является стандартной мировой практикой.

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