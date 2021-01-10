В России ввели новый штраф для автомобилистов

В России 10 января вступил в силу штраф для автомобилистов, который будет взиматься в случае неоплаты проезда по платным дорогам.

За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 руб., а на грузовом транспорте и автобусе — в размере 5000 руб.

Нововведения также будут распространяться на платные дороги, оснащенные системой free-flow, которая позволяет проезжать участки платных дорог, минуя пункты оплаты со шлагбаумами. На сегодняшний день такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Помимо этого, автомобилистов будут штрафовать и за движение без оплаты по другим платным дорогам.

В том случае, если у водителя не будет установлен на автомобиле транспондер, то проезд можно будет оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. В противном случае водителям будет выписан штраф. При этом если в течение 20 дней с момента вынесения постановления проезд будет оплачен, то штраф будет аннулирован. В том случае, если водитель этого не сделает, то у него будет 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его оплату. При этом уплата штрафа не будет отменять оплату самого проезда по платной дороге.

Как ранее объяснили авторы инициативы, данные нововведения вводятся для того чтобы предотвратить бесплатный проезд, поскольку система «свободный поток» по своей сути постоплатна.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что применение мер административной ответственности является стандартной мировой практикой.