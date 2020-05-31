Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

Из-за сильного ветра и проливных дождей упали 96 деревьев, 20 машин получили повреждения, никто из жителей города при этом не пострадал. Также в Москве зафиксированы 18 подтоплений, все они ликвидированы

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он также добавил, что пострадавших нет. При этом за сутки были зафиксированы 18 локальных подтоплений, все они были ликвидированы.

Заместитель мэра также подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме, отключений не было.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливневых дождей, отметил Бирюков. «Аварийные службы ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока» работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад», — сказал Бирюков.