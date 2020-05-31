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Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

Из-за сильного ветра и проливных дождей упали 96 деревьев, 20 машин получили повреждения, никто из жителей города при этом не пострадал. Также в Москве зафиксированы 18 подтоплений, все они ликвидированы
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он также добавил, что пострадавших нет. При этом за сутки были зафиксированы 18 локальных подтоплений, все они были ликвидированы.

Заместитель мэра также подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме, отключений не было.

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Фото: kk_st_kk / Instagram

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, устраняя последствия ливневых дождей, отметил Бирюков. «Аварийные службы ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока» работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад», — сказал Бирюков.

Кроме того, в режиме повышенной готовности находится 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать на место происшествия, отметил собеседник.

Он также призвал жителей города во время непогоды не выходить на улицу без острой необходимости. «При сильном ливне и ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — напомнил заммэра.

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Последние несколько дней в Москве идут сильные дожди, вызванные циклоном «Изольда». Уровень месячной нормы осадков в Москве был превышен почти в три раза, всего в столице выпало 147 мм осадков. Это стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальное для мая количество осадков выпадало в столице в 1821 году (140 мм).

Синоптики не исключили, что только за последние три дня мая в Москве может выпасть двухмесячная норма осадков. По прогнозам, дожди будут продолжаться в воскресенье в течение дня, но станут менее интенсивными. «В последующие дни, с начала лета, мы будем находиться в тыловой части циклона, значительных осадков в таком количестве, что мы переживаем сейчас, уже не будет», — рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Автор: Мария Лисицына
Теги: дожди, Москва, Петр Бирюков
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