Синоптики не исключили двухмесячную норму осадков за выходные в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В течение трех дней — 29, 30 и 31 мая — в Москве может выпасть две месячные нормы осадков. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

За последние двое суток в столице уже выпало 140% месячной нормы осадков. По словам Поздняковой, основные дожди были в пятницу, субботу и в ночь на воскресенье.

«Мы предполагаем, что наиболее интенсивный дождь закончился в 11 часов, потом уже он ослабнет, но в течение дня будет идти», — пояснила синоптик.

По ее словам, в первые дни лета дожди в столичном регионе ослабнут. «В последующие дни, с начала лета, мы будем находится в тыловой части циклона, значительных осадков в таком количестве, что мы переживаем сейчас, уже не будет», — добавила Позднякова.