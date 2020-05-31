Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 12:12 В Челябинской области отменили карантин для гостей из Москвы и Петербурга Общество, 12:11 Поддержка ИТ-отрасли: почему этот пожар нужно заливать не деньгами Pro, 12:02 Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений Общество, 11:59 «Локомотив» поблагодарил Семина за работу в клубе Спорт, 11:57 Попова заявила о ненадобности медицинских масок на пляже Общество, 11:45 Как Европа возвращается к жизни после пандемии. Фоторепортаж Стиль, 11:43 Бернс попросил у UFC титульный бой после победы в Лас-Вегасе Спорт, 11:37 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 11:33 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 11:30 Песков сообщил о потере вкуса и обоняния при заболевании COVID-19 Политика, 11:24 В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами Общество, 11:18 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 11:18 СМИ узнали об отказе «Реала» от трансферов ближайшим летом Спорт, 11:12
Новости без коронавируса ,  
0 

Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений

В столице выпали почти три месячные нормы осадков. Предыдущий рекорд принадлежал 1821 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Май этого года в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает проект центра погоды «Фобос» «Метеовести».

С учетом последних дождей, которые принес циклон «Изольда», в Москве выпало 147 мм осадков в течение мая, что стало абсолютным рекордом для этого месяца. В сообщении «Фобоса» отмечается, что это составило почти три месячных майских нормы (288%). Предыдущий рекорд был установлен в 1821 году, тогда на столицу обрушились 140 мм осадков.

За последние 12 часов (данные на 9:00 на метеостанции на ВДНХ) в столице выпал 21 мм осадков. В «Фобосе» отмечают, что итоговое месячное количество осадков может увеличиться к концу дня, так как дожди в столице будут продолжаться в течение воскресенья, хотя их интенсивность ослабеет.

В подмосковном Красногорске улицы затопило дождем. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Температура воздуха в Москве не поднимется выше 15 градусов, скорость ветра будет составлять 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с, предупреждают синоптики.

В МЧС предупредили жителей Москвы об ухудшении погодный условий и порекомендовали соблюдать осторожность вне дома. Кроме дождей, сообщили в ведомстве, в столицу могут прийти грозы, а ветер — усилится.

Из-за сильных дождей в некоторых частях Московской области оказались подтоплены дома и участки. Так, в одном из СНТ Нахабино спасатели эвакуировали 20 человек, всего оказались подтопленными 80 участков. Вода скрыла и часть улицы в Нахабино, а также часть дороги у железнодорожной платформы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: дожди, «Фобос», рекорд
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам дожди с грозами в последний день весны
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о дождях и грозах на неделе
Общество
Синоптики пообещали жителям столичного региона дожди и грозы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter