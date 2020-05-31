Май в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений

В столице выпали почти три месячные нормы осадков. Предыдущий рекорд принадлежал 1821 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Май этого года в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает проект центра погоды «Фобос» «Метеовести».

С учетом последних дождей, которые принес циклон «Изольда», в Москве выпало 147 мм осадков в течение мая, что стало абсолютным рекордом для этого месяца. В сообщении «Фобоса» отмечается, что это составило почти три месячных майских нормы (288%). Предыдущий рекорд был установлен в 1821 году, тогда на столицу обрушились 140 мм осадков.

За последние 12 часов (данные на 9:00 на метеостанции на ВДНХ) в столице выпал 21 мм осадков. В «Фобосе» отмечают, что итоговое месячное количество осадков может увеличиться к концу дня, так как дожди в столице будут продолжаться в течение воскресенья, хотя их интенсивность ослабеет.

Температура воздуха в Москве не поднимется выше 15 градусов, скорость ветра будет составлять 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с, предупреждают синоптики.