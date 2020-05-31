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В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Жителям Москвы 31 мая рекомендовано соблюдать осторожность во время нахождения на улице и за рулем из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве напомнили, что в воскресенье синоптики ожидают дожди по всему столичному региону, местами сильные и с грозами, а также усиление ветра до 13–18 м/с.

В связи с этим водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины около деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендовано воздержаться от посещения водоемов, обходить рекламные щиты и проявлять общую осторожность.

Синоптики пообещали москвичам дожди с грозами в последний день весны
Общество

Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром. Столбик термометра покажет от 11 до 13 градусов тепла. Такая погода продлится до конца дня.

Теги: погода, ветер, Москва
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