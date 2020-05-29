Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Санатории и курорты Крыма смогут принять жителей региона с 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

«Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — сказал он.

По его словам, с 1 июня в Крыму разрешат подготовку санаторно-курортного комплекса. Аксенов отметил, что также смогут возобновить работу летние террасы и площадки мест общественного питания.

Глава региона сообщил, что подобным заведениям, которые готовы организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по бесконкурсной процедуре.