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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Санатории и курорты Крыма смогут принять жителей региона с 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

«Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — сказал он.

По его словам, с 1 июня в Крыму разрешат подготовку санаторно-курортного комплекса. Аксенов отметил, что также смогут возобновить работу летние террасы и площадки мест общественного питания.

Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава региона сообщил, что подобным заведениям, которые готовы организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по бесконкурсной процедуре.

Аксенов заявил, что с 15 июня начнется новый этап послабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Однако до этого времени будут закрыты сауны, бани, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, отели и спа-центры. При этом будет разрешено все, что относится к деятельности на открытом воздухе, в том числе прогулки и занятия спортом, отметил глава Крыма.

В начале мая Аксенов предположил, что в этом году в Крыму не будет нормального курортного сезона. Он отмечал, что при благоприятной обстановке возможен внутренний туризм.

Впоследствии глава региона заявил, что большинство представителей санаторно-курортной отрасли не смогут выполнить требования Роспотребнадзора о социальной дистанции на пляжах и обязательном тестировании туристов. Он рассказал, что власти Крыма обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Крым, курортный сезон, санатории
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