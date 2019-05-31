Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя Пушкина

В ходе подведения итогов голосования за новое имя для аэропорта города Омск разгорелась общественная дискуссия. К третьему туру голосования в шорт-лист из трех имен не вошло имя музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

«Была развернута очень активная кампания поклонниками Егора Летова, и в какой-то момент показалось, что он выйдет в лидеры. Но решение принималось с помощью телефонного опроса, а это 800 респондентов. И понятно, что среди жителей Омска далеко не все поклонники Летова», — рассказал РБК секретарь общественной палаты Валерий Фадеев.



По его словам, в итоге за лидера панк-группы «Гражданская оборона» проголосовали 10% опрошенных. «Это очень много, учитывая, что с ним конкурировали другие величайшие имена, скажем, актер Михаил Ульянов. Ульянов — гораздо более широко известная фигура, почти все знают его», — пояснил Фадеев.

Егор Летов (настоящее имя Игорь) родился в Омске в 1964 году, его называли одной из главных фигур «сибирского андерграунда». Он умер в родном городе в 2008 году в возрасте 43 лет, официальная причина смерти — остановка сердца.

Аэропорту Омска было присвоено имя Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 31 мая.