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Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя Пушкина
В общей сложности своим указом президент присвоил имена выдающихся исторических деятелей 44 российским аэропортам
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя русского поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом имена известных деятелей культуры, науки и искусства получил еще 41 аэропорт России. Все исторические деятели, чьи имена даны воздушным гаваням, имеют «особые заслуги перед Отечеством», подчеркивается в указе президента.

Так, например, международный аэропорт Анапы получил имя летчика-испытателя Владимира Коккинаки, международный аэропорт Астрахани — имя художника Бориса Кустодиева, аэропорт Магадана — имя поэта Владимира Высоцкого, Мурманска — императора Николая II, Пензы — литературного критика Виссариона Белинского, Якутска — ученого-филолога и писателя Платона Ойунского.

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Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам

Имена исторических деятелей для аэропортов России выбирали на конкурсе «Великие имена России», в рамках которого граждане могли проголосовать за понравившиеся варианты. Конкурс проходил осенью 2018 года.

В ходе подведения итогов голосования за новое имя для аэропорта города Омск разгорелась общественная дискуссия. К третьему туру голосования в шорт-лист из трех имен не вошло имя музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

«Была развернута очень активная кампания поклонниками Егора Летова, и в какой-то момент показалось, что он выйдет в лидеры. Но решение принималось с помощью телефонного опроса, а это 800 респондентов. И понятно, что среди жителей Омска далеко не все поклонники Летова», — рассказал РБК секретарь общественной палаты Валерий Фадеев.

По его словам, в итоге за лидера панк-группы «Гражданская оборона» проголосовали 10% опрошенных. «Это очень много, учитывая, что с ним конкурировали другие величайшие имена, скажем, актер Михаил Ульянов. Ульянов — гораздо более широко известная фигура, почти все знают его», — пояснил Фадеев.

Егор Летов (настоящее имя Игорь) родился в Омске в 1964 году, его называли одной из главных фигур «сибирского андерграунда». Он умер в родном городе в 2008 году в возрасте 43 лет, официальная причина смерти — остановка сердца.

Аэропорту Омска было присвоено имя Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 31 мая.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Аэропорты
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