Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам
Общество, 13:12
0
Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам
Подведены итоги голосования в конкурсе «Великие имена России», по итогам которого были выбраны названия для 42 аэропортов страны. Имена для еще пяти аэропортов будут оглашены позднее. Какие были выбраны — в обзоре РБК
- Аэропорт Анадырь (Угольный) — имени советского писателя Юрия Рытхэу
- Международный аэропорт Анапа (Витязево) — имени летчика-испытателя, уроженца Новороссийска Владимира Коккинаки
- Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) — имени художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева
- Международный аэропорт Белгород — имени архитектора и инженера, уроженца города Грайворон, ныне расположенного в Белгородской области, Владимира Шухова
- Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) — имени генерала, одного из инициаторов присоединения к России Приамурского края Николая Муравьева-Амурского
- Международный аэропорт Владивосток — имени этнографа, возглавлявшего ряд экспедиций по Северному и Южному приморью Владимира Арсеньева
- Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) — имени летчика Алексея Маресьева, уроженца города Камышина, который ныне входит в состав Волгоградской области
- Международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) — имени императора Петра I
- Аэропорт Горно-Алтайск — имени художника Николая Рериха
- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово) — имени промышленника, основателя горнозаводских предприятий на Урале Акинфия Демидова
- Аэропорт Калининград (Храброво) — имени императрицы Елизаветы I
- Аэропорт Калуга (Грабцево) — имени математика и физика, работавшего в Калуге, Константина Циолковского
- Аэропорт Казань — имени поэта и переводчика Габдуллы Тукая, уроженца Казанской губернии
- Аэропорт Краснодар — имени императрицы Екатерины II
- Аэропорт Красноярск (Емельяново) — имени родившегося и выросшего в Красноярске оперного певца Дмитрия Хворостовского
- Аэропорт Магадан (Сокол) — имени певца, актера театра и кино Владимира Высоцкого
- Аэропорт Минеральные Воды — имени поэта Михаила Лермонтова
- Аэропорт Москва (Домодедово) — имени ученого и поэта Михаила Ломоносова
- Аэропорт Москва (Шереметьево) — имени поэта Александра Пушкина
- Аэропорт Мурманск (Мурмаши) — имени последнего русского императора Николая II. По его резолюции в 1916 году был основан город Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск).
- Аэропорт Набережные Челны — Нижнекамск (Бегишево) — имени государственного деятеля Николая Лемаева. Под его руководством шло строительство Нижнекамского нефтехимкомбината (возглавлял предприятие в 1963–1985 годах).
- Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — имени летчика-испытателя Валерия Чкалова, уроженца села Василево Нижегородской губернии (сегодня город Чкаловск Нижегородской области)
- Аэропорт Новый Уренгой — имени геолога, академика Академии наук СССР Ивана Губкина
- Аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — имени летчика Александра Покрышкина, уроженца Новониколаевска (сегодня Новосибирск)
- Аэропорт Норильск — имени геолога, одного из первооткрывателей Норильского рудного района Николая Урванцева
- Аэропорт Омск — имени генерал-лейтенанта инженерных войск, уроженца Омска Дмитрия Карбышева
- Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имени путешественника Витуса Беринга
- Аэропорт Псков (Кресты) — имени княгини Ольги
- Аэропорт Самара (Курумоч) — имени основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева
- Аэропорт Симферополь — имени художника Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии (Крым)
- Аэропорт Сочи (Адлер) — имени космонавта Виталия Севастьянова
- Аэропорт Ставрополь (Шпаковское) — имени военачальника Александра Суворова
- Аэропорт Сургут — имени геолога Фармана Курбан оглы Салманова
- Аэропорт Сыктывкар — имени летчика Петра Истомина
- Аэропорт Томск (Богашёво) — имени авиаконструктора Николая Камова
- Аэропорт Тюмень (Рощино) — имени химика Дмитрия Менделеева, уроженца Тобольска (сегодня в составе Тюменской области)
- Аэропорт Уфа — имени поэта и драматурга Мустая Карима
- Аэропорт Хабаровск — имени мореплавателя Геннадия Невельского, в 1854 году выбравшего место для основания города Хабаровска
- Аэропорт Чебоксары — имени космонавта Андрияна Николаева
- Аэропорт Челябинск (Баландино) — имени физика Игоря Курчатова, создателя первого в СССР промышленного атомного реактора в городе Озерске Челябинской области
- Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) — имени писателя Антона Чехова
- Аэропорт Якутск — имени писателя Платона Ойнунского