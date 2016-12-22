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Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам
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Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам
Общество, 13:12
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Не только Пушкин: какие имена выбрали российским аэропортам
Подведены итоги голосования в конкурсе «Великие имена России», по итогам которого были выбраны названия для 42 аэропортов страны. Имена для еще пяти аэропортов будут оглашены позднее. Какие были выбраны — в обзоре РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
  1. Аэропорт Анадырь (Угольный) — имени советского писателя Юрия Рытхэу
  2. Международный аэропорт Анапа (Витязево) — имени летчика-испытателя, уроженца Новороссийска Владимира Коккинаки
  3. Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) — имени художника, уроженца Астрахани Бориса Кустодиева
  4. Международный аэропорт Белгород — имени архитектора и инженера, уроженца города Грайворон, ныне расположенного в Белгородской области, Владимира Шухова
  5. Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) — имени генерала, одного из инициаторов присоединения к России Приамурского края Николая Муравьева-Амурского
  6. Международный аэропорт Владивосток — имени этнографа, возглавлявшего ряд экспедиций по Северному и Южному приморью Владимира Арсеньева
  7. Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) — имени летчика Алексея Маресьева, уроженца города Камышина, который ныне входит в состав Волгоградской области
  8. Международный аэропорт Воронеж (Чертовицкое) — имени императора Петра I
  9. Аэропорт Горно-Алтайск — имени художника Николая Рериха
  10. Аэропорт Екатеринбург (Кольцово) — имени промышленника, основателя горнозаводских предприятий на Урале Акинфия Демидова
  11. Аэропорт Калининград (Храброво) — имени императрицы Елизаветы I
  12. Аэропорт Калуга (Грабцево) — имени математика и физика, работавшего в Калуге, Константина Циолковского
  13. ​Аэропорт Казань — имени поэта и переводчика Габдуллы Тукая, уроженца Казанской губернии
  14. Аэропорт Краснодар — имени императрицы Екатерины II
  15. Аэропорт Красноярск (Емельяново) — имени родившегося и выросшего в Красноярске оперного певца Дмитрия Хворостовского
  16. Аэропорт Магадан (Сокол) — имени певца, актера театра и кино Владимира Высоцкого
  17. Аэропорт Минеральные Воды — имени поэта Михаила Лермонтова
  18. Аэропорт Москва (Домодедово) — имени ученого и поэта Михаила Ломоносова
  19. Аэропорт Москва (Шереметьево) — имени поэта Александра Пушкина
  20. Аэропорт Мурманск (Мурмаши) — имени последнего русского императора Николая II. По его резолюции в 1916 году был основан город Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск).
  21. Аэропорт Набережные Челны — Нижнекамск (Бегишево) — имени государственного деятеля Николая Лемаева. Под его руководством шло строительство Нижнекамского нефтехимкомбината (возглавлял предприятие в 1963–1985 годах).
  22. Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — имени летчика-испытателя Валерия Чкалова, уроженца села Василево Нижегородской губернии (сегодня город Чкаловск Нижегородской области)
  23. Аэропорт Новый Уренгой — имени геолога, академика Академии наук СССР Ивана Губкина
  24. Аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — имени летчика Александра Покрышкина, уроженца Новониколаевска (сегодня Новосибирск)
  25. Аэропорт Норильск — имени геолога, одного из первооткрывателей Норильского рудного района Николая Урванцева
  26. Аэропорт Омск — имени генерал-лейтенанта инженерных войск, уроженца Омска Дмитрия Карбышева
  27. Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) — имени путешественника Витуса Беринга
  28. Аэропорт Псков (Кресты) — имени княгини Ольги
  29. Аэропорт Самара (Курумоч) — имени основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева
  30. Аэропорт Симферополь — имени художника Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии (Крым)
  31. Аэропорт Сочи (Адлер) — имени космонавта Виталия Севастьянова
  32. Аэропорт Ставрополь (Шпаковское) — имени военачальника Александра Суворова
  33. Аэропорт Сургут — имени геолога Фармана Курбан оглы Салманова
  34. Аэропорт Сыктывкар — имени летчика Петра Истомина
  35. Аэропорт Томск (Богашёво) — имени авиаконструктора Николая Камова
  36. Аэропорт Тюмень (Рощино) — имени химика Дмитрия Менделеева, уроженца Тобольска (сегодня в составе Тюменской области) ​
  37. Аэропорт Уфа — имени поэта и драматурга Мустая Карима
  38. Аэропорт Хабаровск — имени мореплавателя Геннадия Невельского, в 1854 году выбравшего место для основания города Хабаровска
  39. Аэропорт Чебоксары — имени космонавта Андрияна Николаева
  40. Аэропорт Челябинск (Баландино) — имени физика Игоря Курчатова, создателя первого в СССР промышленного атомного реактора в городе Озерске Челябинской области
  41. Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) — имени писателя Антона Чехова
  42. Аэропорт Якутск — имени писателя Платона Ойнунского
Теги: аэропорты
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