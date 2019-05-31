Кадастровая палата назвала наиболее волнующие дачников вопросы

Особенно популярными в период старта дачного сезона стали запросы о продлении «дачной амнистии», которая должна закончится весной 2020 года, и получении рекомендаций при сделках купли-продажи

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В преддверии дачного сезона Федеральная кадастровая палата подвела итоги дачной горячей линии среди владельцев загородной недвижимости. Об этом РБК сообщили в подведомственном Росреестру учреждении.

Консультации и дни открытых дверей провели во всех филиалах Кадастровой палаты в регионах. Всего с вопросами к специалистам обратились порядка 5 тыс. человек. Наибольшую активность проявили жители Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Больше всего (31%) граждан интересовал порядок постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии» — закона, который устанавливает ограниченный срок для упрощенного порядка оформления прав на дачные участки.

Помимо этого вопроса россиян интересовала необходимость оформления хозяйственных построек, таких как сараи, теплицы (22% от всех обращений), вопросы, связанные со вступлением в силу закона «О садоводстве и огородничестве» (19%), вопросы о том, можно ли прописаться в садовом доме.