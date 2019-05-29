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Сбербанк сообщил об увеличении трат россиян на дачные товары

В первой половине мая на товары для дачи россияне потратили на 10% больше, чем в аналогичный период 2018 года, средний чек составил 2640 руб. На 10% также увеличилось количество купленных товаров из этой категории. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Исследование потребительского спроса с 1 апреля по 15 мая Сбербанк провел совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» и «Сбербанк страхование» в проекте «СберДанные». Аналитики сравнивали расходы россиян на товары для дач и садоводства в 2018 году и 2019-м.

В апреле средний чек для таких покупок был 2495 руб., что на 3% больше, чем в прошлом году в том же месяце. При этом, как и в мае, по сравнению с прошлым годом в апреле увеличилось количество приобретенных товаров — на 13%.

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Чаще всего, согласно исследованию, россияне покупали веники (средний чек — 120 руб.), совки (39 руб.) и лопаты (142 руб.). Популярностью также пользовались кисти (53 руб.), перчатки (пара — 22 руб.), а также электроинструменты — дрели (1420 руб.), перфораторы (5300 руб.), шуруповерты (1270 руб.).

Кроме этого, за исследуемый период россияне тратили деньги на товары для ремонта. Чаще всего они приобретали штукатурку (средний чек за упаковку — 94 руб.) и шпатлевку (180 руб. за упаковку), древесные плиты (170 руб. за шт.), монтажную пену (77 руб.), краску (450 руб.). В этой категории наибольшее число покупок сделали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ростовской областях, а также в республиках Татарстан, Башкортостан и в Красноярском крае.

В Москве и Санкт-Петербурге чаще прочих товаров покупали средства для обработки стен, штукатурку и шпатлевку. В Московской области — древесные плиты, кисти, краски и цемент.

Теги: Сбербанк, исследование, дачи
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