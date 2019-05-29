Сбербанк сообщил об увеличении трат россиян на дачные товары

В первой половине мая на товары для дачи россияне потратили на 10% больше, чем в аналогичный период 2018 года, средний чек составил 2640 руб. На 10% также увеличилось количество купленных товаров из этой категории. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Исследование потребительского спроса с 1 апреля по 15 мая Сбербанк провел совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» и «Сбербанк страхование» в проекте «СберДанные». Аналитики сравнивали расходы россиян на товары для дач и садоводства в 2018 году и 2019-м.

В апреле средний чек для таких покупок был 2495 руб., что на 3% больше, чем в прошлом году в том же месяце. При этом, как и в мае, по сравнению с прошлым годом в апреле увеличилось количество приобретенных товаров — на 13%.

Чаще всего, согласно исследованию, россияне покупали веники (средний чек — 120 руб.), совки (39 руб.) и лопаты (142 руб.). Популярностью также пользовались кисти (53 руб.), перчатки (пара — 22 руб.), а также электроинструменты — дрели (1420 руб.), перфораторы (5300 руб.), шуруповерты (1270 руб.).