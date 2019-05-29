Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты.

Согласно проекту, те граждане, которые построили жилые или садовые дома на участках, предназначенных для ведения садоводства, и не уведомили о начале или окончании строительства соответствующие органы, могут поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать права на постройки до 1 марта 2020 года.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент не все граждане реализовали шанс получить такую возможность в упрощенном порядке, «который предусматривался в том числе в рамках так называемой дачной амнистии», в связи с чем возникла необходимость ее продления.

14 мая депутаты внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года.



