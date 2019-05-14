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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Общество ,  
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В Госдуме предложили продлить «дачную амнистию» до 2022 года

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года и расширении ее действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Крашенинникова.

Документ предлагает оформлять права на жилье и садовые дома, а также жилые строения в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок понадобится технический план, подготовленный в соответствии с составленной владельцем декларацией об объекте. По словам главы комитета, владелец самостоятельно сможет подать все необходимые документы в органы регистрации.

Согласно законопроекту, в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, будет установлен упрощенный уведомительный порядок, согласно которому в органы местного самоуправления будет направлено только уведомление об окончании строительства. Проверку объекта после того, как строительство завершится, также предлагается проводить по упрощенным правилам.

Кроме того, документ устанавливает обязанность органов местного самоуправления сообщать гражданам о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, и о процедуре оформления прав на них, поскольку, как поясняет Крашенинников, самостоятельно разобраться в правилах с учетом всех изменений сложно.

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Госдума продлила «дачную амнистию»

Глава комитета отметил, что большое количество граждан, по факту владеющих недвижимостью, не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. «Было бы правильно защитить их права, <...> но и за счет вовлечения в «амнистию» других объектов», — считает он.

Впервые «дачная амнистия» была введена в 2006 году, поскольку владельцы земельных участков не могли оформить права на свои жилые дома, дачи и сады при отсутствии необходимых документов или из-за того, что они не соответствовали требованиям законодательства. Амнистию продлевали в 2009, 2015 и 2018 годах. 
 

Теги: дачная амнистия, Павел Крашенинников, комитет Госдумы
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