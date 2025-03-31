ФАС проверит повышение цен на макароны Barilla
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о планируемом повышении цен на макароны итальянского бренда Barilla, сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС направила запрос «Барилла Рус». <...> Ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года», — говорится в сообщении.
В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ООО «Барилла Рус» сообщил, что Barilla с 1 марта увеличит стоимость своей продукции на 15–30%. Речь идет о 26 продуктах, в частности безглютеновых спагетти и фузилли.
По данным газеты, производитель макаронных изделий принял такое решение из-за повышения таможенных пошлин на продукцию из недружественных стран до 25% от таможенной стоимости.
До этого в марте ФАС сообщила, что проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания, к которым относятся, в частности, макаронные изделия. Ведомство запросило информацию у 36 крупнейших торговых сетей и двух торговых онлайн-площадок.
Согласно данным Росстата, за прошедший февраль потребительские цены выросли на 0,81%, инфляция за год достигла 10,06%. По словам главы правительства Михаила Мишустина, ФАС выявила, что в некоторых случаях маржа товаров доходит до 50%, например в случае с рыбной продукцией. Премьер призвал к жестким мерам против посредников, которые являются одной из главных причин роста цен.
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