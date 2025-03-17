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Бизнес ,  
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ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продукты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ограничить наценки на социально значимые товары крупнейшим торговым сетям, которые еще не присоединились к инициативе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«ФАС России совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров», — отметили в службе.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

ФАС обратилась к Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой проработать этот вопрос с торговыми сетями, еще не присоединившимися к инициативе.

В случае согласия сети направят в ФАС информацию, по каким товарным позициям будут взяты обязательства.

В службе добавили, что ограничения на наценки повысят не только доступность социально значимых товаров для покупателей, но и конкурентоспособность торговых сетей.

В октябре 2024 года глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что считает наценку на хлеб в торговых сетях «аномально высокой». Тогда в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что причина роста цены хлебобулочных изделий не в торговой наценке, а в росте цен предприятий-производителей.

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