Barilla увеличит цены на импортные макароны

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Производитель макаронных изделия Barilla увеличивает стоимость своей продукции на 15–30%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ООО «Барилла Рус», разосланное российским ретейлерам.

Итальянская компания, занимающая, по оценке Института развития предпринимательства и экономики, 10% рынка в России, приняла такое решение на фоне повышения таможенных пошлин на некоторую продукцию из недружественных стран до 25% от таможенной стоимости, но не менее €0,46–0,93 за 1 кг.

Цены вырастут на 26 наименований, в первую очередь на безглютеновые спагетти, фузилли и пенне ригате, с 1 марта, следует из письма компании. Так, для двух позиций изменение окажется незначительным. Еще 24 наименования подорожают на 15–30%.

Сообщения об изменении цен на произведенную в России продукцию Barilla пока не поступали.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, на которого ссылается газета, на российском рынке этих изделий доля импорта составляет 10–15%, но показатель снижается за счет развития своих производственных мощностей.

По результатам маркетингового анализа «Аналитика по рынку макаронных изделий — структура ретейла, производства в России с прогнозом по 2030 год», проведенного маркетинговым агентством «Роиф Эксперт» в этом году, рост объема розничных продаж макаронных изделий составил 5% и в прогнозном периоде продолжит показывать положительную направленность.