Появилось видео работы силовых структур на месте КТО в Дагестане

Работа силовиков на месте КТО в Дагестане. Видео

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В ходе контртеррористической операции (КТО), проведенной утром 31 марта в Махачкале и Каспийске, силовики задержали трех человек, которые подозреваются в планировании ряда преступлений террористической направленности, сообщил НАК.

«При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство», — сообщил комитет.

НАК также сообщил, что потерь среди гражданского населения и представителей силовых структур нет. «Продолжается проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», — уточнили там.

Режим КТО в Каспийске и в Ленинском и Советском районах Махачкалы объявили утром 31 марта. НАК сообщил тогда, что силовики получили данные о нахождении на территории республики вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. Спецназ ФСБ заблокировал их в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. При этом из ближайших домов эвакуировали жителей. Днем режим КТО сняли.

В начале марта режим КТО вводили в ингушском городе Карабулак. НАК сообщал тогда, что силовики блокировали боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности». При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам. В ходе КТО силовики нейтрализовали шестерых подозреваемых в терроризме.