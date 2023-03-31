В Совфеде ответили на слова депутата о повестках через госуслуги
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя слова депутата Госдумы, единоросса Юрия Швыткина о том, что удаление учетной записи на «Госуслугах» и приложения будет считаться уклонением от армии, заявил, что не знает таких норм закона.
«Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает — но закона такого нет. Порядок вручения повесток — прежний», — написал Клишас в телеграм-канале.
Глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») в ответ на слова коллеги Швыткина напомнил, что закон, во-первых, не обязывает россиян иметь профиль на «Госуслугах». «Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент», — написал депутат в телеграм-канале. По его словам, никакой ответственности за удаление аккаунта «нет и не предвидится».
Повестка из военкомата должна вручаться призывникам под роспись, электронный способ вызова не закреплен в российском законодательстве, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой», — сказал сенатор, уточнив, что оповещения, рассылаемые военкоматами в электронном виде, «не являются повестками».
«РИА Новости» сообщили, что сейчас удалить профиль на «Госуслугах» онлайн стало невозможно. «Функция удаления недоступна», — цитировало агентство сообщение в приложении при попытке удалить аккаунт. На сайте «Госуслуги» функции удаления теперь также нет. Как пояснили агентству в службе поддержки портала, чтобы удалить учетную запись, теперь нужно лично обратиться в центр обслуживания. Кроме того, с сайта пропала инструкция «Как удалить учетную запись». При открытии ссылки в поисковиках появляется сообщение: «Такой страницы нет».
В службе поддержки приложения «Госуслуги» уточнили, что кнопка удаления профиля в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры». «На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», — пояснили там агентству. По телефону горячей линии сказали, что сейчас на сайте «ведутся работы по доводке системы».
Однако корреспонденту РБК в службе поддержки сказали о технической ошибке. «Сейчас происходит некоторая ошибка на портале «Госуслуг», это ошибка технического формата. Поэтому просим прощения, к нам обращаются пользователи по этому поводу, в скором времени эту проблему решим. К сожалению, пока непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись. Стоит ожидать», — сообщили там.
31 марта представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимир Цимлянский на брифинге заявил, что в ходе весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военные комиссариаты будут оповещать граждан в электронном виде. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — сказал он. По его словам, Генштаб учел «положительный опыт», когда граждане в ходе частичной мобилизации, «не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал «Госуслуг», изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами».
Депутат, член думского комитета по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия») в разговоре с РБК заявил, что через портал «Госуслуги» «не призовут мертвых душ». Вместе с тем он отметил, что «[на таких порталах, как «Госуслуги»] все данные обновляются в режиме онлайн, это сделано для того, чтобы не ориентироваться на старые сведения», — сказал он.
РБК направил запрос в Минцифры.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, на военную службу собираются призвать 147 тыс. срочников. В Генштабе заверили, что все призывники этого года будут служить в России, и исключили новую волну мобилизации.