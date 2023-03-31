В Совфеде ответили на слова депутата о повестках через госуслуги

Депутат Швыткин заявил, что удаление профиля на «Госуслугах» будет считаться уклонением от армии. Сенатор Клишас ответил, что не знает такого закона. Госагентство сообщало, что на «Госуслугах» больше нельзя удалить аккаунт

Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя слова депутата Госдумы, единоросса Юрия Швыткина о том, что удаление учетной записи на «Госуслугах» и приложения будет считаться уклонением от армии, заявил, что не знает таких норм закона.

«Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает — но закона такого нет. Порядок вручения повесток — прежний», — написал Клишас в телеграм-канале.

Глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») в ответ на слова коллеги Швыткина напомнил, что закон, во-первых, не обязывает россиян иметь профиль на «Госуслугах». «Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент», — написал депутат в телеграм-канале. По его словам, никакой ответственности за удаление аккаунта «нет и не предвидится».

Повестка из военкомата должна вручаться призывникам под роспись, электронный способ вызова не закреплен в российском законодательстве, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой», — сказал сенатор, уточнив, что оповещения, рассылаемые военкоматами в электронном виде, «не являются повестками».

«РИА Новости» сообщили, что сейчас удалить профиль на «Госуслугах» онлайн стало невозможно. «Функция удаления недоступна», — цитировало агентство сообщение в приложении при попытке удалить аккаунт. На сайте «Госуслуги» функции удаления теперь также нет. Как пояснили агентству в службе поддержки портала, чтобы удалить учетную запись, теперь нужно лично обратиться в центр обслуживания. Кроме того, с сайта пропала инструкция «Как удалить учетную запись». При открытии ссылки в поисковиках появляется сообщение: «Такой страницы нет».

В службе поддержки приложения «Госуслуги» уточнили, что кнопка удаления профиля в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры». «На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», — пояснили там агентству. По телефону горячей линии сказали, что сейчас на сайте «ведутся работы по доводке системы».

Однако корреспонденту РБК в службе поддержки сказали о технической ошибке. «Сейчас происходит некоторая ошибка на портале «Госуслуг», это ошибка технического формата. Поэтому просим прощения, к нам обращаются пользователи по этому поводу, в скором времени эту проблему решим. К сожалению, пока непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись. Стоит ожидать», — сообщили там.

31 марта представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимир Цимлянский на брифинге заявил, что в ходе весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военные комиссариаты будут оповещать граждан в электронном виде. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — сказал он. По его словам, Генштаб учел «положительный опыт», когда граждане в ходе частичной мобилизации, «не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал «Госуслуг», изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами».

Депутат, член думского комитета по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия») в разговоре с РБК заявил, что через портал «Госуслуги» «не призовут мертвых душ». Вместе с тем он отметил, что «[на таких порталах, как «Госуслуги»] все данные обновляются в режиме онлайн, это сделано для того, чтобы не ориентироваться на старые сведения», — сказал он.

РБК направил запрос в Минцифры.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, на военную службу собираются призвать 147 тыс. срочников. В Генштабе заверили, что все призывники этого года будут служить в России, и исключили новую волну мобилизации.