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Горячую линию сервиса мусорной реформы отключили за неуплату

На сайте сервиса причину случившегося не объяснили. Ранее мусорная госкомпания просила помочь с обнулением НДС
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Горячая линия РЭО «Радар», который является сервисом по сбору вопросов о реализации мусорной реформы, временно отключена. Такое сообщение можно услышать на автоответчике системы. В сообщении указывается, что предоставляемые услуги не были оплачены публичной правовой компанией «Российский экологический оператор». Работа будет возобновлена после оплаты.

В систему РЭО «Радар» поступают сообщения о стихийных свалках, неправильной работе полигонов, сбросе опасных отходов, противозаконной утилизации. На сайте РЭО «Радар» сообщений о проблемах с горячей линией нет.

РБК направил запрос в РЭО.

24 марта «Российский экологический оператор» предложил обнулить НДС по всей цепочке обращения с коммунальными отходами. В поступившем в РБК сообщении госкомпании говорится, что эта мера поможет отрасли в условиях пандемии коронавируса.

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В компании указали, что в сложившихся условиях недопустим риск возникновения мусорного коллапса. «А пережить снижение платежей без дополнительной государственной поддержки многие операторы просто не способны», — отметили там.

В середине марта Тувинский региональный оператор по вывозу отходов первым в России приостановил работу из-за недополученных доходов. Через три дня после этого, 20 марта, власти столицы Тувы Кызыла ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса.

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский
При участии: Людмила Подобедова
Теги: реформа, задолженность, мусор
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