Коронавирус помешал раздельному сбору мусора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 25 мар, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 25 мар, 13:35
Первая частная клиника в России объявила о приеме пациентов с COVID-19 Общество, 11:15 Экс-глава «Ювентуса» счел Роналду причиной ухудшения обстановки в клубе Спорт, 11:14 В Подмосковье приостановят работу ресторанов и кафе Общество, 11:14 Токен EDC Blockchain подорожал на 1600% за 1,5 часа Крипто, 11:10 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:08 В России обнаружили еще 182 заразившихся коронавирусом Общество, 11:06 ФИДЕ остановила турнир претендентов из-за коронавируса Спорт, 11:04 Какие риски по валютному законодательству пандемия несет участникам ВЭД Pro, 11:03 Как работают «умные» экраны в супермаркетах Партнерский материал, 11:00 Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы» Общество, 10:58 Собянин попросил жителей других регионов не приезжать в Москву Общество, 10:49 Чистая прибыль «МегаФона» за 2019 год снизилась на 35% Технологии и медиа, 10:39 В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские Общество, 10:38 Почему бизнес заинтересован в автоматизации реагирования на киберугрозы Партнерский материал, 10:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Коронавирус помешал раздельному сбору мусора

В нескольких странах Европы из-за пандемии смягчили или отменили правила раздельного сбора мусора. В России раздельный сбор только начался, и бытовые отходы продолжают сортировать вручную
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В связи с пандемией COVID-19 в нескольких странах Европы, где ситуация наиболее тяжелая, а карантинные меры наиболее суровы, введены временные особые правила раздельного сбора отходов.

В России также действуют особые правила сбора отходов для людей, находящихся на карантине.

Европа приостановила раздельный сбор отходов

Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора. Об этом говорится на сайте итальянской ассоциации водоснабжающих, энергетических и экологических компаний Utilitalia. Вся страна находится на карантине, и бытовые отходы населения автоматически причисляются к классу медицинских, а значит, потенциально опасных, говорится в материалах ассоциации. Подобные отходы надо собирать в двойные мешки и тщательно завязывать, чтобы исключить любой контакт с животными. Пожилым людям, включая работников коммунальных служб, запрещено даже приближаться к таким мешкам.

Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Бизнес

В Германии, где коронавирусом заразились более 31 тыс. человек, на период пандемии смягчены правила раздельного сбора мусора. По сообщению портала «Энергия из отходов», местные власти выпустили рекомендации, согласно которым весь мусор, в том числе и вторсырье, следует выбрасывать в бак для неперерабатываемых отходов. Исключение — стеклянная тара, ее можно собирать отдельно. Мешки с мусором должны храниться как можно дольше дома. Затем отходы отвозят на мусоросжигающие заводы — при очень высоких температурах вирус COVID-19 должен уничтожаться. Сортируют отходы только в отдельных регионах и только здоровые люди.

Во Франции (более 22 тыс. зараженных) закрыты центры сортировки и переработки отходов; в Париже запрещено выбрасывать одежду в предназначенные для этого мусорные баки.

В Великобритании (около 8 тыс. человек заразились вирусом) в период пандемии отходы надо упаковывать в два мешка и выбрасывать не раньше чем через трое суток. Если у проживающих в помещении есть симптомы ОРВИ, мусор рекомендуют оставить дома до получения результатов теста на коронавирус.

Как долго вирус живет в отходах

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил РБК, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять-семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и т.д. По его словам, медицинские маски и любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать. «Учитывая, что в России небольшие объемы таких отходов, сжигать их бессмысленно. Поэтому, вероятно, следует увозить на специальные полигоны, где исключен их контакт с кем-либо», — добавил ученый.

Россия продолжает переход на разделение мусора

Россиянам, которые находятся на карантине, Роспотребнадзор рекомендует упаковывать отходы в два прочных пакета и выставлять за дверь. Выбрасывать их могут волонтеры или знакомые.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Чистый город» (региональных оператор в пяти регионах на юге России) Полины Вергун, в связи с карантинными мерами объем отходов в жилом секторе растет. Если изоляция затянется на срок более месяца, объем отходов в жилом секторе может вырасти до 20% от норматива их вывоза. Ситуация с компаниями прямо противоположная: наблюдается значительное снижение объема заказов на вывоз отходов из-за перехода на дистанционный формат работы, а также из-за уменьшения клиентов в сфере торговли, обслуживания, общепита — предприятий, обычно генерирующих большие объемы отходов. «Региональные операторы оказываются в двойном финансовом провале: снижение платы от населения из-за временно нестабильного финансового положения и от юридических лиц ввиду уменьшения заказов», — отмечает она.

Мусорная госкомпания предложила помочь отрасли обнулением НДС
Бизнес

Доступ к системам раздельного сбора мусора в России сейчас имеют 27 млн горожан, или 18,5% ее населения, сообщала 12 марта Greenpeace. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору отходов (для смешанных отходов и второсырья) для населения — в крупных городах, включая Москву, где раздельный сбор мусора начался в январе 2020 года, Подмосковье и Татарстане.

Операторы продолжают вывозить отходы раздельно, сообщили РБК представители трех крупных компаний по обращению с отходами — «Хартии» Игоря Чайки, «Эколайна» (обе компании работают в Москве и других регионах) и «Чистого города» (оператор в Краснодарском крае и Ростовской области). «В связи с тем, что система раздельного сбора ни в одном регионе России полномасштабно не работает, на объем раздельно собираемых отходов ограничительные меры из-за вируса не повлияют», — сказала Вергун.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин напоминает, что отменить раздельный сбор отходов там, где он уже введен, сами региональные операторы не вправе. Сортировки отходов, в том числе ручные, продолжают работать до выхода распоряжения Роспотребнадзора о приостановке такой деятельности. По мнению Губайдуллина, в рамках борьбы с вирусом необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов по месту жительства.

«В период пандемии можно приравнивать коммунальные отходы от инфицированных лиц или лиц на карантине к медицинским. Их можно обрабатывать по технологиях СВЧ (волны сверхвысокой частоты. — РБК) или автоклавирования, особенно если они раздельно собраны», — считает руководитель направления по взаимодействию с госорганами ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. Она считает, что здоровые люди во время самоизоляции способны продолжать собирать вторсырье: мыть пластиковую и стеклянную тару дома горячей водой, относить в контейнер.

Представитель Минприроды Наталья Хлопунова сказала РБК, что, несмотря на всю серьезность ситуации с вирусом, она не должна стать препятствием для планомерного перехода на раздельный сбор мусора. «Сейчас важно усилить контроль за качеством оказываемой услуги по сбору и регулярному вывозу отходов из жилого сектора и не допустить необоснованного накопления объемов на площадках», — отметила Хлопунова.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: коронавирус, сбор отходов
Материалы по теме
Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов
Бизнес
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта
Общество
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter