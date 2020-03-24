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Бизнес ,  
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Мусорная госкомпания предложила помочь отрасли обнулением НДС

«Российский экологический оператор» предупредил о рисках мусорного коллапса в случае непредоставления дополнительной государственной поддержки
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Госкомпания «Российский экологический оператор», которая является оператором мусорной реформы, предложила обнулить НДС по всей цепочке обращения с коммунальными отходами. В поступившем в РБК сообщении компании говорится, что эта мера поможет отрасли в условиях пандемии коронавируса.

«Такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно упростит администрирование», — считают в «Российском экологическом операторе».

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В компании указали, что в сложившихся условиях недопустим риск возникновения мусорного коллапса. «А пережить снижение платежей без дополнительной государственной поддержки многие операторы просто не способны», — отметили там.

В госкомпании также назвали недостаточным принятый в прошлом году закон, который исключил региональных операторов из числа плательщиков НДС. Это привело к снижению налогов в части расходов, осуществляемых самими операторами, однако не вывело из-под налогообложения перевозчиков отходов, владельцев сортировок и мусорных полигонов. «Не получили выгод и потребители — юридические лица, которые теперь не могут принимать к возмещению налоги, уплаченные при обращении с отходами», — говорится в сообщении.

23 марта стало известно о том, что ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов в сфере обращения с отходами и производителей коммунальной техники, попросила президента Владимира Путина отсрочить выплаты налогов. Там предупредили, что из-за задолженностей по оплате услуг некоторые региональные операторы могут прекратить работу, что приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова
Теги: мусор, НДС
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