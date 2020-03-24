Мусорная госкомпания предложила помочь отрасли обнулением НДС

«Российский экологический оператор» предупредил о рисках мусорного коллапса в случае непредоставления дополнительной государственной поддержки

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Госкомпания «Российский экологический оператор», которая является оператором мусорной реформы, предложила обнулить НДС по всей цепочке обращения с коммунальными отходами. В поступившем в РБК сообщении компании говорится, что эта мера поможет отрасли в условиях пандемии коронавируса.

«Такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно упростит администрирование», — считают в «Российском экологическом операторе».

В компании указали, что в сложившихся условиях недопустим риск возникновения мусорного коллапса. «А пережить снижение платежей без дополнительной государственной поддержки многие операторы просто не способны», — отметили там.

В госкомпании также назвали недостаточным принятый в прошлом году закон, который исключил региональных операторов из числа плательщиков НДС. Это привело к снижению налогов в части расходов, осуществляемых самими операторами, однако не вывело из-под налогообложения перевозчиков отходов, владельцев сортировок и мусорных полигонов. «Не получили выгод и потребители — юридические лица, которые теперь не могут принимать к возмещению налоги, уплаченные при обращении с отходами», — говорится в сообщении.