Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
В Министерстве юстиции заявили, что «форсируют работу» по переходу на регистрацию актов гражданского состояния на полностью дистанционный формат. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
«Запуск суперсервиса «Рождение ребенка» в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Для реализации этих планов нужно внести изменения в законодательство. Минюст уже разработал и внес в правительство проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об актах гражданского состояния».