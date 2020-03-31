Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Ранее 31 марта ведомство предложило приостановить регистрацию браков и разводов, перенести все даты государственной регистрации брака на более поздний срок, после 1 июня. В исключительных случаях, когда бракосочетание перенести нельзя, процедуру следует проводить только в присутствии вступающих в брак лиц, без допуска приглашенных.

В пресс-службе столичного управления загса РБК рассказали, что на прошлой неделе в Москве было заключено более 650 браков, еще 20% церемоний было перенесено. «Всего с 30 марта по 5 апреля было подано около 1 тыс. заявлений на государственную регистрацию заключения брака. Все молодожены будут предупреждены об изменениях», — заявили в пресс-службе.

По распоряжению мэра Сергея Собянина в Москве с 30 марта введен обязательный для всех режим всеобщей самоизоляции. Покидать жилище москвичи могут только для того, чтобы пойти на работу или сходить в магазин, а также в некоторых других прямо прописанных в указе градоначальника случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал остальным регионам России ввести аналогичные меры у себя. К вечеру 31 марта ограничения передвижения граждан в той или иной степени были введены в большинстве регионов страны.