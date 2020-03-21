Пандемия коронавируса , 21 мар, 14:43
0
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Тбилиси, Грузия
Президента Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает местный «Первый канал» .
«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — сказала Зурабишвили в видеообращении.
Уточняется, что чрезвычайное положение будет введено на месяц — с 21 марта по 21 апреля.
Материал дополняется