В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Тбилиси, Грузия (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Президента Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает местный «Первый канал» .

«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет введено на месяц — с 21 марта по 21 апреля.

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