Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Бывший футболист ЦСКА заявил об увольнении из-за коронавируса Спорт, 14:52 В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Политика, 14:43 На стройке больницы в Новой Москве повесили мотивирующие плакаты о вирусе Общество, 14:31 Конор Макгрегор показал «избиение» коронавируса Спорт, 14:05 Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита Бизнес, 13:33 Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Общество, 13:32 Панарин предложил капитану «Эдмонтона» клюшки собственного производства Спорт, 13:32 На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции Общество, 13:25 Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии Общество, 13:14 «Локомотив» ответил на сообщения о возможной замене Семина Спорт, 13:05 Итальянцы-шефы московских ресторанов — о том, как утолить тоску по Италии Стиль, 12:33 «Артек» отменил апрельскую смену из-за коронавируса Общество, 12:25 Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель Экономика, 12:21 «Москвичу» — 90 лет. Вспоминаем все культовые модели Авто, 12:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Тбилиси, Грузия (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Президента Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает местный «Первый канал» .

«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет введено на месяц — с 21 марта по 21 апреля.

Материал дополняется

Теги: Грузия, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter