 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Голикова допустила, что в будущем россияне смогут жить до 120 лет

Голикова: у россиян есть потенциал дожить как до 100, так и до 120 лет
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и до 120 лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту движения «За медицину здорового долголетия», передает ТАСС.

«Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными. А задача правительства в этом плане состоит в увеличении как продолжительности здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.

Путин поставил цель по продолжительности жизни россиян
Политика
Фото:Александр Щемляев / Global Look Press

Слова Голиковой сказаны на фоне заявлений президента России Владимира Путина об увеличении средней продолжительности жизни. В 2024 году Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Президент назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.

А в начале сентября 2025 года на встрече Путина с китайским лидером Си Цзиньпином они затронули тему продолжительности жизни и ее увеличения. Журналистка спросила президента, действительно ли он считает, что жизнь удастся продлить до 150 лет.

«Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — ответил Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Татьяна Голикова продолжительность жизни россияне возраст здоровый образ жизни
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
Материалы по теме
Путин поставил цель по продолжительности жизни россиян
Политика
Голикова раскрыла вклад нового нацпроекта в рост продолжительности жизни
Общество
Собянин заявил о росте продолжительности жизни москвичей с 74 до 79 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1» Спорт, 19:15
В ЖК «Адмирал» от «Галс-Девелопмент» появится парк в морском стиле Пресс-релиз, 19:10
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Т-Страхование запустило страховку для арендодателей Радио, 18:58
В Думу внесли проект о признании жилья в многоквартирных домах пустующим Недвижимость, 18:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как проходили выборы в Молдавии Политика, 18:51
Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты. Советы юристов Крипто, 18:51
Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР Политика, 18:47
Какой ресторан выбрать: кавказский праздник, Императорская ферма и фиеста Стиль, 18:46
Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа Бизнес, 18:46
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026 Спорт, 18:44
«Это безумие». Что происходит в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» и «Реала» Life, 18:31