Голикова допустила, что в будущем россияне смогут жить до 120 лет

Голикова: у россиян есть потенциал дожить как до 100, так и до 120 лет

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и до 120 лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту движения «За медицину здорового долголетия», передает ТАСС.

«Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными. А задача правительства в этом плане состоит в увеличении как продолжительности здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.

Слова Голиковой сказаны на фоне заявлений президента России Владимира Путина об увеличении средней продолжительности жизни. В 2024 году Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Президент назвал одной из целей российского здравоохранения продление «деятельной жизни» людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались «возможности и желание работать», быть «наставниками» и передавать свой опыт.

А в начале сентября 2025 года на встрече Путина с китайским лидером Си Цзиньпином они затронули тему продолжительности жизни и ее увеличения. Журналистка спросила президента, действительно ли он считает, что жизнь удастся продлить до 150 лет.

«Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — ответил Путин.