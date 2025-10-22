 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие в России

Мурашко: взгляды на старение в России необходимо пересмотреть
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ключевой задачей российской медицины должна стать предварительная диагностика и замедление болезней у пожилых людей, а не только предоставление своевременной помощи в нужное время. Медицина должна руководствоваться приоритетом увеличения продолжительности жизни.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии четвертого Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», передает пресс-служба Минздрава.

«Сегодня приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — отметил министр. Он добавил, что такие болезни, как инфаркт миокарда возникают «не сегодня» — он может развиваться на протяжении 20−30 лет.

Мурашко подчеркнул, что мало прооперировать пожилого пациента в нужный час. В первую очередь, задача медицины состоит в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращении рисков развития инфаркта.

Голикова допустила, что в будущем россияне смогут жить до 120 лет
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Кроме того, министр затронул концепцию здорового долголетия 6С, на которой основана современная система здравоохранения.

Концепция 6С включает:

  • Code (код) — ДНК: исследовать геном человека следует на протяжении всей жизни, для выявления возможных нарушений и мутаций.
  • Core (ядро) — реализация фенотипа: сбор и анализ с применением ИИ всей медицинской информации о пациенте.
  • Chemistry (химия) — биомаркеры: мониторинг биохимических показателей.
  • Cell (клетка) — клеточная функция: анализ состояния клеточной системы в ходе медицинских исследований.
  • Context (контекст) — образ жизни: применение персональных медицинских помощников, таких как умные часы и глюкометры, обеспечивающих сбор и агрегацию данных в режиме реального времени.
  • Calculations (вычисления): обработка всех собранных данных с помощью алгоритмов для выдачи решений по профилактике, лечению и долголетию.

Ранее, в конце сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова завила, что медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и до 120 лет. Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными. А задача правительства в этом плане состоит в увеличении как продолжительности здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.

Слова Голиковой прозвучали на фоне заявлений президента России Владимира Путина об увеличении средней продолжительности жизни. В 2024 году Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет.

Егор Алимов
Минздрав Михаил Мурашко пожилые люди долголетие
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
