Война санкций⁠,
FT оценила сокращение доходов России от продажи нефти в 2025 году

FT: доходы России от продажи нефти в 2025 году сократились на 1/5
По данным издания, они снизились на 20% по сравнению с 2024 годом из-за американских санкций и падения цен на нефть в мире
Фото: Jorge Silva / Reuters

Доходы России от продажи нефти в 2025 году сократились на 20% по сравнению с 2024-м на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщила Financial Times.

В ноябре 2025 года разрыв цен между нефтью марок Brent и основной российской Urals достиг более чем $24 за баррель на фоне американских санкций, отмечает FT. В предыдущие два года разница в цене составляла около $15.

Средняя стоимость барреля Urals за декабрь, по данным Минэкономразвития России, составила $39,18.

Дисконт на нефть — это ценовая разница между определенной маркой нефти и эталонной (обычно Brent), возникающая из-за различий в качестве сырья, рыночной ситуации или внешнеполитических факторов.

США ввели санкции против российских нефтяных компаний в октябре 2025 года. В американском Минфине заявили, что они были введены в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

В том же месяце ЛУКОЙЛ сообщил о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций. 29 января стало известно, что компания заключила соответствующую сделку с инвестиционной компанией Carlyle. В соглашение не входят активы ЛУКОЙЛа в Казахстане.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что против них уже выработался «определенный иммунитет».

Из прогноза Минфина в январе следует, что федеральный бюджет России в январе 2026 года может недополучить 231,9 млрд руб. нефтегазовых дополнительных доходов из-за отклонений фактических поступлений от ожидаемого уровня. За месяц до этого он недополучил 137,6 млрд руб. таких доходов.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что российский нефтяной сектор работает устойчиво. Компаниям удалось выработать новые каналы поставок и платежей. Российский лидер отмечал, что, несмотря на используемые против Москвы механизмы недобросовестной конкуренции, страна обеспечивает около 10% мировой добычи.

