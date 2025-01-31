Росстат назвал численность россиян к началу 2025 года

По предварительной оценке Росстата, на 1 января 2025 года в стране насчитывалось 146,028 млн жителей (без учета четырех новых регионов). Темп снижения — на 0,08% за 2024 год — стал минимальным за пять лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения России составила 146 028 325 человек, сообщил Росстат. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08% (с 146 150 789 человек годом ранее).

В процентном отношении темп сокращения численности россиян за 2024 год стал самым медленным за пять лет (в 2019 году было минус 0,02%). За 2023 год численность населения снизилась на 0,20%. В последний раз население России прирастало в 2017 году. При этом по состоянию на 1 ноября 2024 года Росстат отчитывался о сокращении численности населения с начала года на 0,11%, то есть за ноябрь—декабрь население должно было подрасти.

Как отмечает Росстат, прирост населения отмечен в 20 регионах: например, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия.

Росстат пока отчитывается о численности населения без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из чего складывается оценка численности населения

Оценка численности населения — это примерное определение числа жителей на территории страны, которое производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории (или иначе — сальдо естественного прироста/убыли населения и чистой миграции). Последняя всероссийская перепись состоялась осенью 2021 года.

Оценка численности на 1 января 2025 года оказалась выше, чем прогнозировалось на эту же дату (145,63 млн) в соответствии со средним (базовым) вариантом актуального демографического прогноза Росстата, подготовленным в конце 2023 года.

По данным Росстата, естественная убыль российского населения за 11 месяцев 2024 года (последние доступные данные, информация за ноябрь была размещена 24 января 2025 года) составила 545,1 тыс. человек. Эта информация формируется на основе данных из Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и считается более точной, чем статистические данные по миграции.

В том числе численность родившихся за 11 месяцев снизилась на 3,2% по отношению к тому же периоду 2023 года, сообщал Росстат. Количество рождений сокращается ежегодно после 2014 года. Абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней, заявил 30 января первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Однако замминистра указал, что, по прогнозам Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года, а после 2030-го должен наблюдаться рост абсолютного числа рождений на фоне увеличения числа женщин репродуктивного возраста.

Как считаются мигранты

Что касается миграционного прироста, то по данным за январь—октябрь он компенсировал естественную убыль на 67%. При этом статистически часть этого прироста (а именно примерно 11% из общего миграционного прироста) приходится на миграцию из новых регионов на остальную территорию России. Такой статистический артефакт появился в 2023 году. В норме при неизменности государственных границ сальдо внутренней миграции должно быть равно нулю.

Кроме того, Росстат в 2024 году усовершенствовал методику сбора данных по мигрантам. «Начиная с августа 2024 года Росстат совместно с МВД России перешел на электронный формат передачи первичной информации о миграции населения. Это позволило ускорить процесс обработки данных и сократить издержки на бумажные носители, печать, доставку и хранение документов, а также учесть категории мигрантов, ранее не попадавших в статистический учет миграции населения», — сообщали РБК в статслужбе.

Также влияние на миграционный прирост оказали изменения в миграционном учете иностранных граждан: пример — иностранные студенты, а также иностранные граждане, работающие по патенту. Кроме того, в результате проведенной проверки полноты учета записей, поставщиком которых является МФЦ, и переданных сведений учтены дополнительно поступившие от МВД записи о международных мигрантах, отметили в Росстате.

Особенность миграционной статистики в том, что в статистику Росстата попадают все мигранты из других стран, имеющие регистрацию в России на срок девять месяцев и более. А факты пересечения границы как таковые не учитываются. Поэтому, например, если приезжий оформил регистрацию на меньший срок и затем многократно ее переоформляет, по стандартной методологии он не учитывается как мигрант.