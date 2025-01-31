На борту рухнувшего в США самолета были трое граждан России
Трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне имели российское гражданство, информация еще по одной жертве проверяется, сообщила представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция ведется на Rutube.
«На борту авиалайнера находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они в США работали в качестве тренеров», — сказала Захарова.
Россия выражает искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам, добавила она.
Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk накануне, 30 января (поздний вечер 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.
На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено. Несколько десятков тел погибших достали из реки.
Пилоты вертолета работали в очках ночного видения и видели приближение лайнера, а диспетчеры требовали пропустить самолет, следует из опубликованных радиопереговоров.
По оценкам экспертов, аэропорт Рональда Рейгана — один из сложнейших из-за высокой загруженности, низких интервалов между приземляющимися самолетами. «Многое может пойти не так, когда в очень тесном воздушном пространстве находится слишком много самолетов», — сказала бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Шиаво.
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