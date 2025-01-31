Захарова: на борту упавшего в США пассажирского самолета были трое россиян

На борту рухнувшего в США самолета были трое граждан России

Захарова выразила соболезнования семьям погибших и всем гражданам США. В самолете летели 64 человека

Фото: Win McNamee / Getty Images

Трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне имели российское гражданство, информация еще по одной жертве проверяется, сообщила представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция ведется на Rutube.

«На борту авиалайнера находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они в США работали в качестве тренеров», — сказала Захарова.

Россия выражает искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам, добавила она.

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk накануне, 30 января (поздний вечер 29 января по местному времени). Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, выживших не обнаружено. Несколько десятков тел погибших достали из реки.

Пилоты вертолета работали в очках ночного видения и видели приближение лайнера, а диспетчеры требовали пропустить самолет, следует из опубликованных радиопереговоров.

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По оценкам экспертов, аэропорт Рональда Рейгана — один из сложнейших из-за высокой загруженности, низких интервалов между приземляющимися самолетами. «Многое может пойти не так, когда в очень тесном воздушном пространстве находится слишком много самолетов», — сказала бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Шиаво.