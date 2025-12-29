 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Бизнес⁠,
0

Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии

Newsbytes: в Россию привлекают рабочих из Индии на фоне нехватки кадров
В России растет спрос на квалифицированных сварщиков, портных, плотников и арматурщиков, их активно привлекают из Индии, говорят представители индийских кадровых агентств. Страны ранее подписали меморандум о трудовой мобильности
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Индийские рабочие все чаще уезжают в Россию, где резко возрос спрос на квалифицированных сварщиков, портных, плотников и арматурщиков. Об этом пишет портал Newsbytes со ссылкой на кадровые агентства.

Как сообщает издание, кадровые агентства за пределами Индии отмечают более чем 60-процентный рост спроса на индийских рабочих в последние годы, и ожидается дальнейший рост после того, как Индия и Россия договорились о повышении мобильности рабочей силы. В ходе визита российского президента Владимира Путина в Индию в начале декабря был подписан соответствующий меморандум.

Соучредитель и управляющий директор компании по подбору персонала за рубежом Globeskills International Сиддхартха Маллик заявил, что российские компании ищут широкий круг квалифицированных специалистов. Востребованы портные, плотники, арматурщики, сварщики и другие профессионалы. По его словам, спрос вырос с 300 сварщиков в год в период с 2018 по 2020 год до 500 ежегодно в настоящее время.

На улицах Петербурга появились дворники из Индии
Общество
Фото:kolomyagskoe / VK

Кадровые агентства, такие как Globeskills International, извлекают выгоду из спроса на кадры в России, пишет портал. Они ищут подходящих кандидатов в разных индийских штатах, но большая часть прибывает из Западной Бенгалии, Андхра-Прадеша, Бихара и Тамил Наду. Работники, уезжающие в Россию, зарабатывают минимум 50 000 рупий в месяц (43 тыс. руб.), что значительно больше, чем в Индии. При этом российские работодатели предоставляют им питание и жилье.

В 2024 году индийцы впервые заняли второе место по количеству полученных разрешений на работу в России после граждан Китая. Накануне индийский посол в Москве Винай Кумар сообщил, что в России трудятся порядка 70-80 тыс. рабочих из Индии.

Минтруд в соответствии с запросами работодателей каждый год устанавливает квоту на выдачу разрешений на работу специалистам из стран, с которыми у России визовый режим. В 2023 году она составляла 123,95 тыс. человек, в 2024 году — 155,9 тыс. человек, а в 2025 году была увеличена до 234,96 тыс. человек.

Общая квота распределяется между субъектами и специальностями. Квота не распространяется на квалифицированных иностранных специалистов, работающих по профессиям, включенным в перечень Минтруда, а также на высококвалифицированных специалистов, зарплата которых составляет не менее 750 тыс. руб. за квартал.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 5 декабря, что Россия в рамках соглашения о мобильности рабочей силы с Индией готова принять неограниченное число специалистов.

«Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему [числу] минимум 800 тыс. человек. А что касается, например, торговли, это еще порядка 1,5 млн человек. Сфера услуг, стройка. Я думаю, что у нас есть поле для сотрудничества», — пояснял он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия кадровый голод мобильность трудовая миграция
