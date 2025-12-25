 Перейти к основному контенту
КС не счел негативное отношение к службе поводом для отказа от призыва

Негативное отношение гражданина к военной службе не может служить основанием для отказа от нее и замены на альтернативную, постановил КС. Призывник должен доказать достоверность своих убеждений
Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / Global Look Press
Отрицательное отношение гражданина о военной службе не является поводом для отказа от нее и замены на альтернативную службу, постановил Конституционный суд (КС) в рамках рассмотрения жалобы призывника Руслана Марьюка.

Как следует из материалов, представленных в суде, Марьюку отказали в замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу из-за отсутствия на то оснований. Мужчина пытался добиться отмены решения, но суды ему отказали. После чего он обратился в Конституционный суд с просьбой проверить нормы закона «Об альтернативной гражданской службе». Суд не нашел причины для принятия жалобы к рассмотрению.

Согласно постановлению, право на замену военной службы не означает, что гражданину предоставляется ничем не обусловленное право выбора. «Само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его нежелание в связи с этим проходить военную службу не дают ему право на ее замену альтернативной гражданской службой», — говорится в определении суда.

КС напомнил, что заявление гражданина рассматривает призывная комиссия только в присутствии заявителя. Он обязан представить документы и пригласить на заседание лиц, согласных подтвердить достоверность его убеждений или вероисповедания. В связи с этим, по мнению суда, оспариваемые нормы нельзя рассматривать как нарушающие конституционные права заявителя.

Политика

Конституция гарантирует право на альтернативную гражданскую службу (АГС) вместо военной по призыву. Призывник может подать заявление на АГС, если военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Также этот вариант службы доступен для представителей коренных малочисленных народов России, ведущих традиционный образ жизни.

Альтернативная гражданская служба длится дольше, чем военная по призыву. Если проходить ее в организациях, подчиненных федеральным или региональным органам исполнительной власти, срок составит 21 месяц. В военных организациях срок сокращается до 18 месяцев.

Время, проведенное на АГС, засчитывается в трудовой стаж. Призывнику выплачивается зарплата по месту работы, он имеет право на ежегодный отпуск, а также может учиться очно-заочно или заочно в свободное от службы время.

