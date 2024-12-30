Красную площадь закроют в новогоднюю ночь
Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
В ведомстве отметили, что исключение составит ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием. Причины закрытия Красной площади в управлении МВД не назвали.
Красную площадь закрывали и в прошлом году. Тогда она тоже не работала с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января. В 2022 году закрытие Красной площади объяснили «реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей» из-за коронавируса.
В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе также не планируется запускать фейерверки на этот Новый год. В 2023 и 2022 годах новогодняя ночь в столице также была встречена без салюта.
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