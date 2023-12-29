Красную площадь закроют на новогоднюю ночь
С 18:00 31 декабря до 8:00 1 января Красную площадь закроют для посещения, сообщило столичное управление МВД. Исключение сделают для катка у ГУМа.
Площадь закрывали и в прошлом году.
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